В Бийске разъединился один из пролетов моста 23 октября, пишет «Бийский рабочий».
Причиной стали волны и сильный порывистый ветер.
Проведены ремонтные работы. Сейчас мост работает в обычном режиме.
Движение по понтонному мосту возобновили в Бийске.
В Бийске разъединился один из пролетов моста 23 октября, пишет «Бийский рабочий».
Причиной стали волны и сильный порывистый ветер.
Проведены ремонтные работы. Сейчас мост работает в обычном режиме.
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