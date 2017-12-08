Экспериментальный лимузин ЗИЛ выставили на продажу за 70 миллионов

Лимузин ЗИЛ "Монолит". Фото : kolesa.ru. Лимузин ЗИЛ "Монолит". Фото : kolesa.ru. Лимузин ЗИЛ "Монолит". Фото : kolesa.ru. Лимузин ЗИЛ "Монолит". Фото : kolesa.ru. Лимузин ЗИЛ "Монолит". Фото : kolesa.ru. Лимузин ЗИЛ "Монолит". Фото : kolesa.ru. Лимузин ЗИЛ "Монолит". Фото : kolesa.ru. Лимузин ЗИЛ "Монолит". Фото : kolesa.ru. Лимузин ЗИЛ "Монолит". Фото : kolesa.ru.

"Монолит" построили в 2010-2012 годах в московской фирме "Депо-ЗИЛ". Производитель хотел создать на базе старых ЗИЛов лимузин с современным оснащением.

Под капотом "Монолита" — V-образный двигатель ЗИЛа объемом 7,7 литра с системой впрыска топлива на базе компонентов Московского завода автотракторной электроаппаратуры, Bosch и General Motors.

Фирма "Депо-ЗИЛ" хотела выпускать такие машины мелкосерийно. В проекте были также короткобазные версии и даже кабриолет. "Монолитом" пытались заинтересовать государственного заказчика, в правительстве к этому проекту отнеслись без восторга.

По словам директора фирмы "Депо-ЗИЛ "Сергея Соколова, в разработку и создание первого экземпляра инвесторы вложили около 3 млн евро. Сейчас Соколов спорит с ЗИЛом за право собственности на автомобиль. Ранее он уже выставлял его на продажу, но покупателей не нашел.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.