Formula E выставила свой болид против гепарда

Целью своего ролика Формула-Е ставит привлечение внимания к проблеме изменения климата и опасности, которую данная проблема представляет для естественной среды обитания гепардов и других диких животных. В настоящее время в дикой природе осталось всего 7000 гепардов, пишет championat.com.





"У нас есть только одна планета, и мы должны решить те проблемы, с которыми сталкиваемся в настоящий момент, и электромобили могут сыграть ключевую роль в сокращении выбросов СО2 во всём мире", — прокомментировал проект босс Формулы-1 Алехандро Агаг.

Пилотировал болид Жан-Эрик Вернь.

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