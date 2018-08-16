Honda и Triumph проводит большой тест-райд мотоциклов в Барнауле

Место проведения: на площадке возле ТРЦ Арена (Барнаул, ул. Павловский тракт, 188).
В мотоциклах Triumph чувствуется время и принадлежность к разным эпохам и субкультурам. Бренд с успехом выпускает основные виды мотоциклов, включая модели в ретро-стиле. Классические, спортивные, турист и турист-эндуро, родстеры и круизеры — в каждом из них есть свои особенности дизайна и специфические технические характеристики, благодаря которым они составляют достойную конкуренцию немецким и японским конкурентам.
Настоящей изюминкой предстоящего события станет возможность протестировать легендарный круизер от Honda — Gold Wing 2018 модельного года, обновление которого почитатели марки ждали более 10 лет.
Также впервые на тест-райде будет представлена новинка 2018 года от Honda — городской стрит-файер CB1000R neo café, несомненный интерес вызовут представители класса эндуро Honda Africa Twin и представители спорт-туристов VFR 1200 FAG и VFR 1200 XAH.
В тест-райдах будут участвовать следующие модели мотоциклов:
- Круизер Gold Wing GL 1800,
- Africa Twin CRF 1000,
- Спорт-турист VFR 1200 FAG,
- Спорт-турист VFR 1200 XAH,
- Стрит-файтер CB1000R,
- Tiger 800 XRt,
- Street Triple S.
Для выезда в город наличие водительских прав категории «А» и мотошлема обязательно.
Большой тест-райд Honda и Triumph — это отличная возможность лично прочувствовать настоящую мощь и испробовать технологические новинки мотоциклов Honda и Triumph.
Предварительная запись по телефонам: +7 (383) 36−36−582; +7 (383) 36−36−581
Дополнительную информацию о мероприятии и правила проведения тест-райдов вы можете получить в нашем салоне.
Мероприятие проводится при активном участии и помощи чемпиона Сибири по мотоджимхане, инструктора по вождению в Новосибирске и Барнауле Антона Чибисова.
Адрес: Новосибирск, ул. Станционная, 60-г.
Тел.: +7 (383) 36−36−582; +7 (383) 36−36−581.
Сайт: motoland-honda.ru (Honda); triumph-nsk.ru (Triumph)
Социальные сети: Фейсбук (Honda), Вконтакте (Honda), Фейсбук (Triumph), Вконтакте (Triumph)
В дилерском центре вас ждет большой выбор новых мотоциклов, экипировки, профессиональный технический сервис.