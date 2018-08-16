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Автоновости
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Honda и Triumph проводит большой тест-райд мотоциклов в Барнауле

Дорогие поклонники мотоциклов Honda и Triumph! 18 и 19 августа 2018 года состоится Большой тест-райд Honda и Triumph в Барнауле. Вы можете принять участие в тестовых поездках с 11.00 до 19.00 ежедневно.

Мотоцикл Honda
Мотоцикл Honda
Фото предоставлено рекламодателем

Место проведения: на площадке возле ТРЦ Арена (Барнаул, ул. Павловский тракт, 188).

В мотоциклах Triumph чувствуется время и принадлежность к разным эпохам и субкультурам. Бренд с успехом выпускает основные виды мотоциклов, включая модели в ретро-стиле. Классические, спортивные, турист и турист-эндуро, родстеры и круизеры — в каждом из них есть свои особенности дизайна и специфические технические характеристики, благодаря которым они составляют достойную конкуренцию немецким и японским конкурентам.

Настоящей изюминкой предстоящего события станет возможность протестировать легендарный круизер от Honda — Gold Wing 2018 модельного года, обновление которого почитатели марки ждали более 10 лет.

Также впервые на тест-райде будет представлена новинка 2018 года от Honda — городской стрит-файер CB1000R neo café, несомненный интерес вызовут представители класса эндуро Honda Africa Twin и представители спорт-туристов VFR 1200 FAG и VFR 1200 XAH.

Мотоцикл Triumph
Мотоцикл Triumph
Фото предоставлено рекламодателем

В тест-райдах будут участвовать следующие модели мотоциклов:

  • Круизер Gold Wing GL 1800,
  • Africa Twin CRF 1000,
  • Спорт-турист VFR 1200 FAG,
  • Спорт-турист VFR 1200 XAH,
  • Стрит-файтер CB1000R,
  • Tiger 800 XRt,
  • Street Triple S.

Для выезда в город наличие водительских прав категории «А» и мотошлема обязательно.

Большой тест-райд Honda и Triumph — это отличная возможность лично прочувствовать настоящую мощь и испробовать технологические новинки мотоциклов Honda и Triumph.

Предварительная запись по телефонам: +7 (383) 36−36−582; +7 (383) 36−36−581

Дополнительную информацию о мероприятии и правила проведения тест-райдов вы можете получить в нашем салоне.

Мероприятие проводится при активном участии и помощи чемпиона Сибири по мотоджимхане, инструктора по вождению в Новосибирске и Барнауле Антона Чибисова.

Официальный дилерский центр Honda и Triumph Новосибирск

Адрес: Новосибирск, ул. Станционная, 60-г.

Тел.: +7 (383) 36−36−582; +7 (383) 36−36−581.

Сайт: motoland-honda.ru (Honda); triumph-nsk.ru (Triumph)

Социальные сети: Фейсбук (Honda), Вконтакте (Honda), Фейсбук (Triumph), Вконтакте (Triumph)

В дилерском центре вас ждет большой выбор новых мотоциклов, экипировки, профессиональный технический сервис.


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