Honda и Triumph проводит большой тест-райд мотоциклов в Барнауле

Дорогие поклонники мотоциклов Honda и Triumph! 18 и 19 августа 2018 года состоится Большой тест-райд Honda и Triumph в Барнауле. Вы можете принять участие в тестовых поездках с 11.00 до 19.00 ежедневно .

Место проведения: на площадке возле ТРЦ Арена (Барнаул, ул. Павловский тракт, 188).

В мотоциклах Triumph чувствуется время и принадлежность к разным эпохам и субкультурам. Бренд с успехом выпускает основные виды мотоциклов, включая модели в ретро-стиле. Классические, спортивные, турист и турист-эндуро, родстеры и круизеры — в каждом из них есть свои особенности дизайна и специфические технические характеристики, благодаря которым они составляют достойную конкуренцию немецким и японским конкурентам.

Настоящей изюминкой предстоящего события станет возможность протестировать легендарный круизер от Honda — Gold Wing 2018 модельного года, обновление которого почитатели марки ждали более 10 лет.

Также впервые на тест-райде будет представлена новинка 2018 года от Honda — городской стрит-файер CB1000R neo café, несомненный интерес вызовут представители класса эндуро Honda Africa Twin и представители спорт-туристов VFR 1200 FAG и VFR 1200 XAH.

Мотоцикл Triumph Фото предоставлено рекламодателем

В тест-райдах будут участвовать следующие модели мотоциклов:

Круизер Gold Wing GL 1800,

Africa Twin CRF 1000,

Спорт-турист VFR 1200 FAG,

Спорт-турист VFR 1200 XAH,

Стрит-файтер CB1000R,

Tiger 800 XRt,

Street Triple S.

Для выезда в город наличие водительских прав категории «А» и мотошлема обязательно.

Большой тест-райд Honda и Triumph — это отличная возможность лично прочувствовать настоящую мощь и испробовать технологические новинки мотоциклов Honda и Triumph.

Предварительная запись по телефонам: +7 (383) 36−36−582; +7 (383) 36−36−581

Дополнительную информацию о мероприятии и правила проведения тест-райдов вы можете получить в нашем салоне.

Мероприятие проводится при активном участии и помощи чемпиона Сибири по мотоджимхане, инструктора по вождению в Новосибирске и Барнауле Антона Чибисова.