Игольное ушко для водил. Как закрывали мост рядом с ТЦ «Пионер» и зачем автовладельцы форсировали преграды

В Барнауле начались подготовительные работы по масштабной реконструкции моста на Новом рынке. В ближайшее время у ТЦ «Пионер» построят разворотное кольцо. Пока же дорожные рабочие перекрыли часть путепровода со стороны торгового центра, начиная от пересечения пр. Ленина и ул. Пионеров. 10 мая по этой части проспекта проехали последние машины. Как прошло закрытие и как автомобилисты отнеслись к происходящему — в репортаже altapress.ru.

В Барнауле частично перекрыли пр. Ленина перед мостом в районе ТЦ "Пионер".

Историческое событие

Утром 10 мая движение по главному проспекту, как и в любой другой день, довольно оживленное. Автолюбители спешат по своим делам, пользуясь привычным маршрутом.

Напомним, о точной дате закрытия моста на Новом рынке городские власти предупредили заранее. К назначенной дате на проспектах Ленина и Калинина нанесли на проезжую часть разметку — выделенные полосы для общественного транспорта — и поставили соответствующие дорожные знаки.

Замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев объясняет собравшимся по случаю закрытия моста журналистам: согласно ПДД личному автотранспорту ездить по выделенным полосам запрещено.

Около 10:00 часов утра на перекрестке пр. Ленина и ул. Пионеров начинается движение. Люди в оранжевых жилетах с большими дорожными знаками наперевес выдвигаются на проспект. В это время их коллега уже разбирается со светофором. На время работ по реконструкции путепровода он будет отключен.

Объезды и лазейки

Рабочие ставят первый знак, указывающий направление движение направо. Автолюбители игнорируют происходящее, по очереди выезжают на мост. На дорогу выставляют второй знак. Машины упрямо объезжают людей в оранжевых жилетах.

В Барнауле частично перекрыли пр. Ленина перед мостом в районе ТЦ «Пионер». Дмитрий Лямзин.

Прохожие с интересом наблюдают за происходящим.

«Да, это уже серьезно», — задумчиво говорит мужчина в годах, глядя на столпотворение машин.

К слову, маршрут пешеходов практически не изменится. Антон Шеломенцев отмечает: пешеходный переход на пр. Ленина (у ТЦ «Пионер») какое-то время будет на прежнем месте, потом его перенесут на несколько метров в сторону центра города.

В Барнауле частично перекрыли пр. Ленина перед мостом в районе ТЦ «Пионер». Дмитрий Лямзин.

На проезжей части встает третий знак, вместе с ним растет напряжение — на проспекте начинает образовываться пробка. Автолюбителей оттесняют в крайний правый ряд — в объезд по ул. Пионеров.

«Да куда же вы прете», — не выдерживает кто-то из рабочих в оранжевых жилетах.

Отдельные водители успевают проскочить в еще не закрытую брешь без знака, выскакивают на мост. Поток удается взять под контроль лишь после установки четвертого знака.

Русский везде найдет лазейку

В это время «дорожники» пытаются остановить поток с ул. Пионеров в сторону перекрестка. Машины упрямо едут вперед и направо — на путепровод. К ним присоединяются те, кто вынужден был отправиться в объезд по ул. Пионеров. Автолюбители сворачивают на парковку торгового центра и устремляются к выезду на мост.

В Барнауле частично перекрыли пр. Ленина перед мостом в районе ТЦ «Пионер». Дмитрий Лямзин.

«Ничем их не остановить. Русский человек везде найдет лазейку», — слышится со стороны сотрудников дорожной службы.

Тем временем рабочие блокируют «аварийным» грузовиком с желтым кузовом выезд с ул. Пионеров на перекресток. Но поток все еще не иссякает. Автовладельцы спешат последний раз проехать по мосту, пользуясь выездом с парковки. Эту лазейку удается закрыть только после приезда экипажа ДПС.

В Барнауле частично перекрыли пр. Ленина перед мостом в районе ТЦ «Пионер». Дмитрий Лямзин.

«Все работы, которые проводятся на путепроводе согласованы с ГИБДД. Нам были выделены экипажи ДПС, которые будут регулировать движение», — отмечает Шеломенцев.

Сроки , кольца и талоны

Пока дорожные рабочие перекрывали поток на пр. Ленина через мост в сторону бывшего Дома быта, на другой стороне проспекта движение не прекращалось. В этом месте мост будет функционировать до 25 мая. Все это время у ТЦ «Пионер» будут строить разворотное кольцо для трамваев.

В Барнауле частично перекрыли пр. Ленина перед мостом в районе ТЦ «Пионер». Дмитрий Лямзин.

Работы будут длиться около двух недель — с 10 по 22 мая. После чего строители возьмутся за разворотное кольцо у бывшего Дома быта. Директор Горэлектротранса Николай Петряшин заверил: практически все материалы закуплены, и, если не возникнет форс-мажорных ситуаций, строительство закончится в срок.

Он добавил, что с 20 мая будет остановлено движение трамваев по проспектам Красноармейскому и Ленина. Электротранспорт пустят по маршрутам после 23 мая, когда будет готово разворотное кольцо. С этого же дня для пассажиров начнут действовать пересадочные талоны.

В Барнауле частично перекрыли пр. Ленина перед мостом в районе ТЦ «Пионер». Дмитрий Лямзин.

25 мая мост полностью закроют для движения, начнется обустройство разворотного кольца с другой стороны путепровода. Когда подготовка завершится, рабочие примутся за реконструкцию моста, которая продлится до конца 2023 года.