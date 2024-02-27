Итоги продаж на авторынке в России: какая иномарка стала самой популярной в России

Введенные санкции и уход многих автопроизводителей с российского рынка привел к тому, что в продаже появились машины новых брендов. Основной упор сделан на китайское производство и совместную сборку авто на территории России. Основная причина растущего спроса в том, что будущие автовладельцы могут беспрепятственно заказывать расходные материалы и комплектующие для проведения ремонта, планового обслуживания.

Рынок новых легковых автомобилей в России за последние годы претерпел изменения. Они затронули список самых популярных марок. По итогам первых семи недель текущего года самой популярной иномаркой стал кроссовер Geely Monjaro. Такой информацией поделились эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на сведения АО «ПКК».

Основной упор при анализе был сделан на показатели продаж за период с 12 по 18 февраля текущего года. Представленная модель кроссовера в течение одной недели была реализована в количестве 1132 экземпляров. В общем зачете машина заняла почетное третье место. Но при этом она стала самой продаваемой иномаркой, так как 1 и 2 место в рейтинге разделили автомобили марки лада. Это модели Гранта и Веста. Первая была продана в количестве 2680 единиц, вторая — в количестве 1624 штук. За отчетный период кроссовер китайского производства побил все рекорды.

Если дальше анализировать представленный рейтинг самых продаваемых авто в России, то стоит отметить еще один китайский кроссовер. Это Haval Jolion. Этот автомобильный бренд появился на внутреннем рынке в России относительно недавно, но стремительно набирает популярность. В течение одной недели было продано более 1000 штук. Примечательно, что Хавал это единственный китайский бренд, который построил собственный завод в России с глубокой локализацией.

Если рассматривать автомобили российского производства, то в список самых продаваемых моделей также вошли внедорожники от ВАЗа:

LADA Niva Travel;

LADA Niva Legend.

Эти модели были проданы в количестве более тысячи в течение одной недели. Данные остальных моделей не превышают отметку в тысячу реализованных экземпляров. Если подводить общий итог седьмой недели 2024 года, то в России в общей сложности было продано более 22 тысяч новых легковых авто. Этот показатель на 5% больше, чем показатель предшествующей недели.

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