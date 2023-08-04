Какие две главные ошибки нельзя допускать при заправке автомобиля в жару, рассказал эксперт

Летом во время заправки машины важно соблюдать два правила, чтобы не спровоцировать пожар.

Заливая бензин в бак автомобиля при высокой температуре воздуха, нельзя забывать о его огнеопасности.

В жаркую погоду нельзя заправлять полный бак. Бензин, который выливается из горловины бака, ничего не даст, но может быть опасным.

С другой стороны, ездить с практически пустым баком - тоже серьезная ошибка. В этом случае горючее может закипеть.

"Не надо держать бак пустым, то есть не надо ездить "на парах". Летом у нас не охлаждается бензонасос, соответственно, он может давать слишком много тепла, что может привести к тому, что вскипит бензин", - пояснил эксперт.

Переход бензина в газообразное состояние может привести к его возгоранию, передает Tengri Life.

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