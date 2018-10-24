Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 октября 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Автоновости
48

Какие машины чаще всего останавливают инспекторы ДПС в Барнауле

Чем руководствуются сотрудники ГИБДД, когда стоят на посту и выбирают, какой автомобиль остановить для проверки документов, если никто в потоке не нарушает ПДД? На этот вопрос altapress.ru анонимно ответили несколько барнаульских полицейских.

ГИБДД в Барнауле
ГИБДД в Барнауле
Иван Кузьмин

Выяснилось, что в потоке чаще всего инспекторов привлекают старые, убитые машины. Во-первых, их владельцы нередко пренебрегают обязанностью купить страховку ОСАГО. Во-вторых, они могут перевозить краденные вещи — аккумуляторы, инструменты и проч. Как правило, жулики выбирают такие машины с расчетом, что если придется уходить от погони, ее не жалко будет «убивать» в гонке по проселочным дорогам или даже сжечь, чтобы замести следы.

Также в числе первых кандидатов на остановку — владельцы тюнингованных машин. Тонировка, низкая посадка, громкий выхлоп, нестандартные обвесы и т. д. — все это повод для инспектора остановить автомобиль. «Хочешь быть замеченным на дороге — получай» — говорят гаишники.

Другой фактор — интуиция инспектора. Они сканируют выражения лиц, манеру езды водителя и с годами учатся догадываться, кто нарушает правила, но пытается выдать себя за добропорядочного водителя. И в этом случае марка и цена автомобиля значения не имеют.

Ночью автомобилистов тормозят активнее. Практикуют даже сплошные остановки, когда разом на обочину «приглашают» по 5−7 машин. Это делают для того, чтобы у нарушителей не сработал фокус, когда перед пьяным водителей едет его друг на другой машине и провоцирует гаишников остановить именно его, а не нетрезвого приятеля.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка