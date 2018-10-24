Какие машины чаще всего останавливают инспекторы ДПС в Барнауле

Чем руководствуются сотрудники ГИБДД, когда стоят на посту и выбирают, какой автомобиль остановить для проверки документов, если никто в потоке не нарушает ПДД? На этот вопрос altapress.ru анонимно ответили несколько барнаульских полицейских.

Выяснилось, что в потоке чаще всего инспекторов привлекают старые, убитые машины. Во-первых, их владельцы нередко пренебрегают обязанностью купить страховку ОСАГО. Во-вторых, они могут перевозить краденные вещи — аккумуляторы, инструменты и проч. Как правило, жулики выбирают такие машины с расчетом, что если придется уходить от погони, ее не жалко будет «убивать» в гонке по проселочным дорогам или даже сжечь, чтобы замести следы.

Также в числе первых кандидатов на остановку — владельцы тюнингованных машин. Тонировка, низкая посадка, громкий выхлоп, нестандартные обвесы и т. д. — все это повод для инспектора остановить автомобиль. «Хочешь быть замеченным на дороге — получай» — говорят гаишники.

Другой фактор — интуиция инспектора. Они сканируют выражения лиц, манеру езды водителя и с годами учатся догадываться, кто нарушает правила, но пытается выдать себя за добропорядочного водителя. И в этом случае марка и цена автомобиля значения не имеют.

Ночью автомобилистов тормозят активнее. Практикуют даже сплошные остановки, когда разом на обочину «приглашают» по 5−7 машин. Это делают для того, чтобы у нарушителей не сработал фокус, когда перед пьяным водителей едет его друг на другой машине и провоцирует гаишников остановить именно его, а не нетрезвого приятеля.