«Калашников» представил конкурента Tesla на базе «ИЖ-Комби»

Концерн «Калашников» на форуме «Армия-2018» представил концепт суперкара на базе кузова «Иж-Комби». В концерне считают, что разработка сможет конкурировать с электромобилем Tesla Илона Маска, пишет РБК.

«Калашников» представил электрический концепт-кар CV-1 на базе кузова Иж-21252 («Комби»). В сообщении предприятия говорилось, что концепт является «стендом тестирования разрабатываемых сложных систем». «Их состояние регулируется общим бортовым вычислителем собственной разработки концерна „Калашников“, который позволяет отслеживать состояние двигателя, инвертора и батареи», — уточнили в концерне.

Батарея машины запитывает «революционный инвертор», габариты которого составляют 50×50×100 см, и позволяет развивать мощность до 1,2 МВт.

«Мы говорим о том, чтобы составить конкуренцию именно Tesla, потому что в настоящее время это — успешный проект в области электромобилей. Мы рассчитываем как минимум не уступать ему», — рассказала директор по внешним коммуникациям концерна София Иванова.



При этом она не смогла назвать конкретные преимущества разработки.