30 октября
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Автоновости
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Канистры другие, масло то самое. Где купить автомасла привычных брендов, и как изменилась их цена

Официальный дистрибьютор нашел и продолжает искать новые пути ввоза.

Офис компании «Сакура Ойл».
Офис компании «Сакура Ойл».
Фото предоставлено компанией «Сакура Ойл».

За последние полтора года из России ушло немало зарубежных брендов, но это открыло возможности для роста местных компаний и производителей. Также появились новые поставки известной продукции из других стран, что позволило покупателям не изменять своим привычкам. Это касается и моторного масла: например, официальный дистрибьютор Mobil «Сакура Ойл» оперативно нашел альтернативные пути его ввоза в Россию и предлагает потребителям продукт неизменного качества — как из Европы, так и из Турции. При этом компания, как и прежде, гарантирует оригинальность всех масел Mobil. На сегодняшний день самые популярные у автолюбителей продукты, и не представленные ранее на рынке продукты, есть всегда в наличии:

Новые продукты марки Мобил делвак.
Новые продукты марки Мобил делвак.
Фото предоставлено компанией «Сакура Ойл».
Новые продукты марки Мобил делвак.
Новые продукты марки Мобил делвак.
Фото предоставлено компанией «Сакура Ойл».

«Сакура Ойл» входит в состав группы компаний «Сакура», работающей на автомобильном рынке более 25 лет. С 2018 года она является официальным дистрибьютором Mobil в Красноярском крае, где находится головной офис, а также в республиках Хакасия, Тыва, Алтай, Новосибирской и Томской области, Алтайском крае. «Сакура Ойл» удалось объединить в себе западный менеджмент, элементы восточной бизнес-культуры и российский опыт. Специалисты компании знают, как устроен рынок смазочных материалов, многие работают с брендом Mobil более 20 лет.

Цена на масла Mobil, ввозимых параллельным импортом, стала выше, но это обосновано, ведь доставка и таможенное оформление ложится на плечи компании. За последний год доллар, евро и лира неуправляемо скакали, а логистика поставок несколько раз менялась из-за введенных санкций, что сказывается на конечной стоимости продукции. Как и скачки доллара. Тем не менее, качество масел остается неизменным, и неважно из какой страны идут поставки. Exxon Mobil — трансконтинентальная компания, имеющая заводы по всему миру, и все они соблюдают единые стандарты (как и многие другие международные корпорации).

Завод компании Exxon Mobil.
Завод компании Exxon Mobil.
Фото предоставлено компанией «Сакура Ойл».

Качество продукта проверяется и на входе, во время поставки сырья, и на выходе, когда масло уже полностью готово. Единственное, что не производит Exxon Mobil, — это упаковка, поэтому у каждого завода могут быть свои поставщики и виды канистр. Опять же, это никак не отражается на качестве масел.

В каждой стране выпускаются наиболее востребованные на ее рынке продукты — и в той фасовке, которая удобна покупателям. Так, например, теперь в России есть популярные, востребованные масла в новой упаковке емкостью 5 литров (раньше такая канистра была только для промо-продуктов) и 7 литров, а также Mobil Delvac MX 15W-40 и Mobil Delvac Modern MX 15W-40 Super Defense в жестяной 18-литровой канистре и совсем новый для потребителя вид упаковки – 20-литровый bag-in-box (бэг-ин-бокс). Помимо другой фасовки покупателей порадуют и новые продукты — Mobil Super 3000 0W-20, Mobil Super 3000 F-F 0W-30, Mobil Super 2000 XE 5W-30, Mobil Super 2000 XE C2 5W-30, Mobil 10W-40.

«Сакура Ойл» гарантирует оригинальность ввозимой продукции и подтверждает это своим именем: на упаковке вы можете заметить голограммы и наклейки с названием импортера и его контактами.

Голограмма.
Голограмма.
Фото предоставлено компанией «Сакура Ойл».
Наклейка.
Наклейка.
Фото предоставлено компанией «Сакура Ойл».

Купить Mobil европейского и турецкого производства в Красноярске можно в магазинах, с которыми работает «Сакура Ойл». Список представлен на сайте (ССЫЛКА).

Кроме того, компания всегда готова предоставить результаты анализов продукции и документы по запросу, а также помочь с независимым лабораторным анализом МИЦ ГСМ.

«Сакура Ойл»:

г. Барнаул, пр-т Калинина, 37Б, оф. 4-04,
+7 (3852) 505 255

Sakura-oil.com

ООО "Сакура Ойл"

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