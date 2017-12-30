Карлин поручил усилить контроль а дорогами в непогоду

Губернатор Алтайского края Александр Карлин поручил усилить контроль за дорогами региона и обеспечить безопасный проезд автомобилей. В связи с этим в повышенную готовность дорожные службы привели около тысячи единиц дорожной снегоуборочной техники, сообщает официальный сайт региона.
На территории Алтайского края продолжает действовать штормовое предупреждение, связанное со снегопадами, метелями, переметами и гололедом. В регионе местами прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с и резкое похолодание.
Из-за непогоды автомобилистам рекомендуют отменить поездки за пределы населенных пунктов, особенно в темное время суток.
В случае, если отменить поездку невозможно, водителям рекомендуется соблюдать меры безопасности, ПДД. По возможности избегать резких маневров и обгонов.
Телефоны диспетчерских служб:
- дежурный Алтайавтодора: (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;
- дежурный Управления федеральных автомобильных дорог "Алтай": (3852) 63-14-59;
- дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10;
- дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.
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