Карлин поручил усилить контроль а дорогами в непогоду

На территории Алтайского края продолжает действовать штормовое предупреждение, связанное со снегопадами, метелями, переметами и гололедом. В регионе местами прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с и резкое похолодание.

Из-за непогоды автомобилистам рекомендуют отменить поездки за пределы населенных пунктов, особенно в темное время суток.

В случае, если отменить поездку невозможно, водителям рекомендуется соблюдать меры безопасности, ПДД. По возможности избегать резких маневров и обгонов.

Телефоны диспетчерских служб:

дежурный Алтайавтодора: (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

дежурный Управления федеральных автомобильных дорог "Алтай": (3852) 63-14-59;

дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10;

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.

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