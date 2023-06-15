Китайский император. HiPhi Z продают за 10,4 млн рублей в Барнауле

Китайский технологичный люксовый седан HiPhi Z продают за 10,4 млн рублей в Барнауле. Из-за его необычного вида автолюбители называют его "инопланетянином".

Внешний вид HiPhi Z действительно поражает воображение. Кузов сделан с использованием новейших технологий. У него панорамная крыша, которая плавно перетекает из стекла переднего вида в заднее.

Автомобиль оснащен адаптивными матричными фарами, которые могут «рисовать» навигационные подсказки прямо на дорожном полотне. Крупные матричные блоки расположены и на корме авто. Дополнительно на дверях установлены световые панели расположены - они приветствуют пассажиров, показывают уровень заряда батареи и другие сообщения.

В салоне два ряда и всего четыре кресла. На передней панели расположен единственный большой центральный дисплей медиасистемы. При желании, его можно поворачивать на 90 градусов.

Приборы управления заменяет крупный проекционный экран. Те немногие кнопки, которые есть в авто - сенсорные, включая клавиши на руле и пульт управления стеклоподъемниками.

У HiPhi Z автоматическая коробка передач, электро-двигатель и 672 лошадиных сил.