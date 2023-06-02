Красная девица. Очаровательную "Волгу" на цветочном лугу продают за 850 тыс. рублей в Барнауле

ГАЗ 21 "Волга" 1959 года выпуска продают за 850 тыс. рублей в Барнауле. Она похожа на красную девицу на цветочном лугу.

Очаровательную "Волгу" на цветочном лугу продают за 850 тыс. рублей в Барнауле

"Волга" может похвастаться отличным состоянием кузова. У него яркий глянцевый кузов красного цвета. Перед украшает решетка радиатора в стиле «акулья пасть» с 16-ю прорезями.

На "носу" капота установлена знаменитая фигурка оленя.

Салон оформлен в светлых тонах, а приборная панель - под стать кузову - выкрашена в красный. На верхней части панели приборов выполнено матовое напыление.

В салоне установлен радиоприемник - раритет среди современных машин.

У "Волги" бензиновый двигатель на 2,4 л, механическая коробка передач и 70 лошадиных сил. Пробег - 1 тыс. км.