22 ноября
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Автоновости

Культовый жеребец. Что за легендарный кабриолет продают за 4 млн рублей в Барнауле

Ford Mustang 2020 года выпуска продают за 4,3 млн рублей в Барнауле. Объявление размещено на Авито.

Ford Mustang, 2020 года выпуска за 4 млн рублей
Ford Mustang, 2020 года выпуска за 4 млн рублей
Авито

Ford Mustang очень красив. У него белый кузов, середину которого пересекают две черные линии. Перед украшает специальная эмблема Mustang.

Салон обтянут черной кожей, которая блестит на солнце. В автомобиле четыре места.

Кабриолет создан для того, чтобы покорять на нем улицы в теплую погоду — зимой у вас это вряд ли получится из-за отсутствия крыши. А ездили на нем немало, судя по пробегу — 47 тыс. км.

У Ford Mustang была одна из самых удачных премьер в истории автомобилестроения.

У Ford Mustang бензиновый двигатель на 5 л, автоматическая коробка передач и 420 лошадиных сил. Он разгоняется за 6 секунд, а его максимальная скорость — 250 км/ч.

В городе он потребляет, по паспорту, 11 л, а за его пределами — 7 л.

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