Мажоры проехались по "встречке" у стен Кремля

Сотрудники ГИБДД изучают видеозапись, на которой видно, как автомобиль едет по встречной полосе по одной из набережных в Москве напротив Кремля, сообщает РИА Новости.

В сети появилась видеозапись, на которой видно, как мужчина за рулем легковой машины выезжает на встречную полосу неподалеку от Кремля. Как думаете много он так проехал?? 🤔🤔 Публикация от Majorka_official (@majorka_777_) Ноя 7 2017 в 3:42 PST Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.