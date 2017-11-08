Автоновости

Мажоры проехались по "встречке" у стен Кремля

Сегодня, 17:26.
Автоновости

Сотрудники ГИБДД изучают видеозапись, на которой видно, как автомобиль едет по встречной полосе по одной из набережных в Москве напротив Кремля, сообщает РИА Новости.

Кремль. Москва.
Кремль. Москва. Фото : altapress.ru.

В сети появилась видеозапись, на которой видно, как мужчина за рулем легковой машины выезжает на встречную полосу неподалеку от Кремля.

Как думаете много он так проехал?? 🤔🤔

Публикация от Majorka_official (@majorka_777_)

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