На Алтае пьяный парень на ВАЗе влетел в Nissan, водителя увезли в больницу

В Горно-Алтайске 11 февраля автомобиль ВАЗ-21074 не выдержал безопасный боковой интервал и врезался в припаркованный Nissan Almera, водителя госпитализировали, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
ДТП в Горном. Фото : ГУ МВД по Республике Алтай.
ДТП в Горном. Фото : ГУ МВД по Республике Алтай.
ДТП произошло около 2:20 на улице Ленина,260. Автомобиль ВАЗ-21074 под управлением 19-летнего юноши врезался в припаркованный Nissan Almera.
В результате аварии водитель ВАЗа получил различные травмы, его госпитализировали. Выяснилось, что у юноши не было прав и он был пьян.
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