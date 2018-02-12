На Алтае пьяный парень на ВАЗе влетел в Nissan, водителя увезли в больницу

ДТП в Горном. Фото : ГУ МВД по Республике Алтай. ДТП в Горном. Фото : ГУ МВД по Республике Алтай.

ДТП произошло около 2:20 на улице Ленина,260. Автомобиль ВАЗ-21074 под управлением 19-летнего юноши врезался в припаркованный Nissan Almera.

В результате аварии водитель ВАЗа получил различные травмы, его госпитализировали. Выяснилось, что у юноши не было прав и он был пьян.

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