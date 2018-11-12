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На Алтае пьяный водитель поставил машину на крышу

Вечером 11 ноября в Рубцовске произошло ДТП. Превысивший скорость водитель не справился с управлением на обледенелой дороге, машину занесло, она перевернулась и встала на крышу, сообщает «Инфидент Рубцовск».

В Рубцовске перевернулась машина. 11 ноября 2018 года.
В Рубцовске перевернулась машина. 11 ноября 2018 года.
vk.com/incident_rubtsovsk

По данным очевидцев, водитель жив. Свидетели утверждают, что мужчина был пьян.

Из-за аварии в машине вылетело лобовое стекло.

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