На Алтае пьяный водитель поставил машину на крышу

По данным очевидцев, водитель жив. Свидетели утверждают, что мужчина был пьян.
Из-за аварии в машине вылетело лобовое стекло.
Вечером 11 ноября в Рубцовске произошло ДТП. Превысивший скорость водитель не справился с управлением на обледенелой дороге, машину занесло, она перевернулась и встала на крышу, сообщает «Инфидент Рубцовск».
По данным очевидцев, водитель жив. Свидетели утверждают, что мужчина был пьян.
Из-за аварии в машине вылетело лобовое стекло.
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