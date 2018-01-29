Автоновости

На Алтае Toyota слетела с трассы и врезалась в дерево, пострадали три человека

Сегодня, 12:29.
Автоновости

В Чемальском районе 28 января автомобиль Toyota Corolla Spacio съехал с трассы, в больницу доставили трех человек, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

ДТП произошло около 04:10 часов, на 43 километре дороги "Усть-Сема-Чемал-Куюс". Автомобиль Toyota Corolla Spacio под управлением 31-летнего жителя Алтайского края съехал с дороги и врезался в дерево. Водитель не справился с управлением.

В результате ДТП водителя и двух пассажиров 30 и 35 лет с травмами различной тяжести доставили в районную больницу. Госпитализация мужчинам не потребовалась.

По факту ДТП возбудили административное расследование.

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