В Чемальском районе 28 января автомобиль Toyota Corolla Spacio съехал с трассы, в больницу доставили трех человек, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
На Алтае Toyota слетела с трассы и врезалась в дерево, пострадали три человека. Фото : ГУ МВД по Республике Алтай.
На Алтае Toyota слетела с трассы и врезалась в дерево, пострадали три человека. Фото : ГУ МВД по Республике Алтай.
ДТП произошло около 04:10 часов, на 43 километре дороги "Усть-Сема-Чемал-Куюс". Автомобиль Toyota Corolla Spacio под управлением 31-летнего жителя Алтайского края съехал с дороги и врезался в дерево. Водитель не справился с управлением.
В результате ДТП водителя и двух пассажиров 30 и 35 лет с травмами различной тяжести доставили в районную больницу. Госпитализация мужчинам не потребовалась.
По факту ДТП возбудили административное расследование.
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