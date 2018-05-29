На Алтае трамвай смял заехавшую на рельсы иномарку

Вечером 28 мая в Бийске трамвай врезался в иномарку, сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Бийск". Трамвай въехал в левый бок переезжавшего пути автомобиля Toyota и смял машину.

В Бийске трамвай врезался в иномарку. 28 мая 2018 года. Фото : Роман Денисов vk.com/incident_22. В Бийске трамвай врезался в иномарку. 28 мая 2018 года. Фото : Роман Денисов vk.com/incident_22. В Бийске трамвай врезался в иномарку. 28 мая 2018 года. Фото : Роман Денисов vk.com/incident_22. В Бийске трамвай врезался в иномарку. 28 мая 2018 года. Фото : vk.com/avarcomdtp. В Бийске трамвай врезался в иномарку. 28 мая 2018 года. Фото : vk.com/avarcomdtp. В Бийске трамвай врезался в иномарку. 28 мая 2018 года. Фото : vk.com/avarcomdtp. В Бийске трамвай врезался в иномарку. 28 мая 2018 года. Фото : vk.com/avarcomdtp. В Бийске трамвай врезался в иномарку. 28 мая 2018 года. Фото : vk.com/avarcomdtp. В результате аварии, которая произошла около магазина "Формула м2" никто не пострадал. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.