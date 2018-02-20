На Алтае в ДТП по вине пьяного водителя на Mark пострадали два человека

ДТП в Горно-Алтайске 19 февраля. Фото : ГУ МВД по Республике Алтай. ДТП в Горно-Алтайске 19 февраля. Фото : ГУ МВД по Республике Алтай. ДТП в Горно-Алтайске 19 февраля. Фото : ГУ МВД по Республике Алтай.

ДТП произошло в Горно-Алтайске около 09:30. Пьяный водитель за рулем Toyota Mark II не справился с управлением из-за заноса и выехал на встречку. Там он столкнулся с Subaru Forester под управлением 50-летнего мужчины.

В результате ДТП с различными травмами в больницу доставили водителя Subaru и 76-летнюю пассажирку. Женщину госпитализировали.

Напомним, 18 февраля в жестком ДТП в Республике Алтай травмы получили три человека, включая ребенка.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.