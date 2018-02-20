На Алтае в ДТП по вине пьяного водителя на Mark пострадали два человека

В Республике Алтай в столкновении двух иномарок 19 февраля травмы получили водитель и пассажир, сообщает ГУ МВД региона.
ДТП в Горно-Алтайске 19 февраля. Фото : ГУ МВД по Республике Алтай.
ДТП в Горно-Алтайске 19 февраля. Фото : ГУ МВД по Республике Алтай.
ДТП в Горно-Алтайске 19 февраля. Фото : ГУ МВД по Республике Алтай.
ДТП произошло в Горно-Алтайске около 09:30. Пьяный водитель за рулем Toyota Mark II не справился с управлением из-за заноса и выехал на встречку. Там он столкнулся с Subaru Forester под управлением 50-летнего мужчины.
В результате ДТП с различными травмами в больницу доставили водителя Subaru и 76-летнюю пассажирку. Женщину госпитализировали.
Напомним, 18 февраля в жестком ДТП в Республике Алтай травмы получили три человека, включая ребенка.
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