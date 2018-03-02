На Алтае женщина на Hyundai сбила девушку, ее увезли в больницу.

1 марта в Республике Алтай автомобиль Hyundai Grand Starex сбил пешехода, сообщает ГУ МВД региона.
ДТП произошло около 14:50 часов. Автомобиль Hyundai Grand Starex под управлением 34-летней местной жительницы по касательной наехал на 18-летнюю девушку. Водитель не выдержал безопасный боковой интервал.
В результате ДТП пешехода с полученными ушибами доставили в больницу. Госпитализация не потребовалась.
Тестирование показало, что в момент аварии водитель был трезв. Полицейские проводят расследование и выясняют все обстоятельства произошедшего.
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