На Алтайской трассе столкнулись КамАЗ и две иномарки. Фото : vk.com/rubcovsk_incident. На Алтайской трассе столкнулись КамАЗ и две иномарки. Фото : vk.com/rubcovsk_incident. На Алтайской трассе столкнулись КамАЗ и две иномарки. Фото : vk.com/rubcovsk_incident. На Алтайской трассе столкнулись КамАЗ и две иномарки. Фото : vk.com/rubcovsk_incident. На Алтайской трассе столкнулись КамАЗ и две иномарки. Фото : vk.com/rubcovsk_incident. На Алтайской трассе столкнулись КамАЗ и две иномарки. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.

Свидетели аварии рассказали, что столкнулись автомобиль Toyota Carina, Toyota Land Cruiser Prado и КамАЗ. На фотографиях с места ДТП видно, что у Toyota Carina сильно смяло переднюю часть. На место аварии выезжала скорая помощь.

В пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю altapress.ru сообщили, что им не поступала информация об этом ДТП.

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