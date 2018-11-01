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На перекрестке в центре Барнаула на несколько часов отключили светофоры

В центре Барнаула на пересечении Комсомольского проспекта с улицей Партизанской отключили светофоры, пишет официальный сайт города.

Светофор. Пешеходный переход.
Светофор. Пешеходный переход.
СС0

Светофоры не будут работать из-за проведения плановых ремонтных работ на электросетях. На перекрестке их отключили до 15 часов.

При проезде данного участка водителям следует быть особенно внимательными.

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