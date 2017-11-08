На стиле: автомобили Барнаула, на которые оборачиваются прохожие

В Барнауле немало автовладельцев, которые не жалеют вкладывать десятки и сотни тысяч рублей во внешний вид своих автомобилей. Барнаульский фотограф-любитель Станислав Филатов умеет подчеркнуть достоинства выполненного со вкусом автотюнинга в своих снимках. В нашей подборке — кадры из фотосессий Станислава, сделанных в 2017 году.

Автомобили в Барнауле. Фото : Станислав Филатов (vk.com/matador_gt) . Автомобили в Барнауле. Фото : Станислав Филатов (vk.com/matador_gt) . Автомобили в Барнауле. Фото : Станислав Филатов (vk.com/matador_gt) . Автомобили в Барнауле. Фото : Станислав Филатов (vk.com/matador_gt) . Автомобили в Барнауле. Фото : Станислав Филатов (vk.com/matador_gt) . Автомобили в Барнауле. Фото : Станислав Филатов (vk.com/matador_gt) . Автомобили в Барнауле. Фото : Станислав Филатов (vk.com/matador_gt) . Автомобили в Барнауле. Фото : Станислав Филатов (vk.com/matador_gt) . Автомобили в Барнауле. Фото : Станислав Филатов (vk.com/matador_gt) . Автомобили в Барнауле. Фото : Станислав Филатов (vk.com/matador_gt) . Автомобили в Барнауле. Фото : Станислав Филатов (vk.com/matador_gt) . Автомобили в Барнауле. Фото : Станислав Филатов (vk.com/matador_gt) . Автомобили в Барнауле. Фото : Станислав Филатов (vk.com/matador_gt) . Автомобили в Барнауле. Фото : Станислав Филатов (vk.com/matador_gt) . Автомобили в Барнауле. Фото : Станислав Филатов (vk.com/matador_gt) . Автомобили в Барнауле. Фото : Станислав Филатов (vk.com/matador_gt) . Автомобили в Барнауле. Фото : Станислав Филатов (vk.com/matador_gt) . Автомобили в Барнауле. Фото : Станислав Филатов (vk.com/matador_gt) . Автомобили в Барнауле. Фото : Станислав Филатов (vk.com/matador_gt) . Автомобили в Барнауле. Фото : Станислав Филатов (vk.com/matador_gt) . Автомобили в Барнауле. Фото : Станислав Филатов (vk.com/matador_gt) . Автомобили в Барнауле. Фото : Станислав Филатов (vk.com/matador_gt) . Автомобили в Барнауле. Фото : Станислав Филатов (vk.com/matador_gt) . Автомобили в Барнауле. Фото : Станислав Филатов (vk.com/matador_gt) . Автомобили в Барнауле. Фото : Станислав Филатов (vk.com/matador_gt) . Автомобили в Барнауле. Фото : Станислав Филатов (vk.com/matador_gt) . Автомобили в Барнауле. Фото : Станислав Филатов (vk.com/matador_gt) . Автомобили в Барнауле. Фото : Станислав Филатов (vk.com/matador_gt) . Автомобили в Барнауле. Фото : Станислав Филатов (vk.com/matador_gt) . Автомобили в Барнауле. Фото : Станислав Филатов (vk.com/matador_gt) . Автомобили в Барнауле. Фото : Станислав Филатов (vk.com/matador_gt) . Автомобили в Барнауле. Фото : Станислав Филатов (vk.com/matador_gt) . Автомобили в Барнауле. Фото : Станислав Филатов (vk.com/matador_gt) . Автомобили в Барнауле. Фото : Станислав Филатов (vk.com/matador_gt) . Автомобили в Барнауле. Фото : Станислав Филатов (vk.com/matador_gt) . Автомобили в Барнауле. Фото : Станислав Филатов (vk.com/matador_gt) . Автомобили в Барнауле. Фото : Станислав Филатов (vk.com/matador_gt) . Автомобили в Барнауле. Фото : Станислав Филатов (vk.com/matador_gt) . Автомобили в Барнауле. Фото : Станислав Филатов (vk.com/matador_gt) . Автомобили в Барнауле. Фото : Станислав Филатов (vk.com/matador_gt) . Автомобили в Барнауле. Фото : Станислав Филатов (vk.com/matador_gt) . Автомобили в Барнауле. Фото : Станислав Филатов. Автомобили в Барнауле. Фото : Станислав Филатов (vk.com/matador_gt) . Автомобили в Барнауле. Фото : Станислав Филатов. Автомобили в Барнауле. Фото : Станислав Филатов. Автомобили в Барнауле. Фото : Станислав Филатов.



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