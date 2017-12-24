На трассе Барнаул-Новосибирск произошло страшное ДТП

23 декабря в 20:33 на 89-м км трасы Р-256 "Новосибирск-Барнаул" в районе Черепаново столкнулись три автомобиля. Как минимум одна машина превратилась в груду металлолома. Предполагаемый виновник аварии погиб. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области.
По предварительной информации, 44-летний водитель Toyota Carina ехал в сторону Барнаула. В какой-то момент он выехал на полосу встречного движения и по касательной задел "КамАЗ". После этого иномарку выбросило на движущуюся навстречу Lada Priora.
В результате ДТП от полученных травм водитель Toyota скончался на месте происшествия. 33-летняя пассажирка "Тойоты" и 63-летний водитель Lada с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
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