На трассе Барнаул-Новосибирск произошло страшное ДТП

Авария на Чуйском тракте. Фото : 54.мвд.рф. Авария на Чуйском тракте. Фото : vk.com/act54.

По предварительной информации, 44-летний водитель Toyota Carina ехал в сторону Барнаула. В какой-то момент он выехал на полосу встречного движения и по касательной задел "КамАЗ". После этого иномарку выбросило на движущуюся навстречу Lada Priora.

В результате ДТП от полученных травм водитель Toyota скончался на месте происшествия. 33-летняя пассажирка "Тойоты" и 63-летний водитель Lada с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

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