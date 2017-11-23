На трассе в Алтайском крае перевернулась бетономешалка.

Свидетели аварии рассказали, что ДТП произошло на трассе Барнаул — Павловск. Бетономешалка съехала с трассы и опрокинулась в кювет. Сейчас автомобиль лежит на боку. По предварительной информации, пострадавших нет.

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