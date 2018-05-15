На Урале погиб барнаульский врач, сорвавшийся с горы на мотоцикле

Трагедия произошла 13 мая. В минувшие выходные возле Красноуфимска в поселке Сарана проходил слет эндуро (агрессивный стиль езды на вело или мототранспорте). Михаил вместе с другими мотоциклистами участвовал в походе по горам.

Известно, что он много путешествовал на своем мотоцикле, побывал во многих точках России, ездил на байке в Монголию и Турцию. В Барнауле у погибшего остались мать, брат и племянница.

Из сообщения на форуме эндуро-слета в Саране, который проходит на Урале уже не первый год:

— Каждый, кто желает присоединиться, должен сам оценивать свои возможности и риски, связанные с посещением данного слета. Каждый, кто приезжает на "Сарану-2018", автоматически соглашается с тем, что сам несет персональную ответственность за самого себя.

Тело погибшего будет доставлено в Барнаул на этой неделе.

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