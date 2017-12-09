Ночью в Барнауле пьяный водитель протаранил ограждение трамвайных путей

В ночь на 9 декабря "Тойоты Королла" въехала в ограждение трамвайных путей на улице Антона Петрова.
Водитель "Тойоты" наехал на ограждение. Фото : "Дорожный патруль".
Водитель "Тойоты" наехал на ограждение. Фото : "Дорожный патруль".
Водитель "Тойоты" наехал на ограждение. Фото : "Дорожный патруль".
Водитель "Тойоты" наехал на ограждение. Фото : "Дорожный патруль".
Водитель "Тойоты" наехал на ограждение. Фото : "Дорожный патруль".
Прибывшие на место ДТП сотрудники ДПС и экипаж народной дружины "Дорожный патруль" выяснили, что водитель пострадавшего автомобиля по видимым признакам находился в алкогольном опьянение.
Водитель отказался пройти медоосвидетельствование на месте, его доставили к врачу-наркологу. Результат — 0,650 мг/л , то есть в два раза выше допустимой нормы.
Автомобиль доставлен на спецстоянку.
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