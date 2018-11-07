Новая LADA поразила барнаульцев дорожным просветом, дизайном и опциями

3 ноября в барнаульском « Автоцентре ЮГ » впервые продемонстрировали новую модификацию LADA XRAY — версию Cross. Более сотни гостей вживую увидели, как инженеры и дизайнеры «АвтоВАЗа» превратили высокий хэтчбек в полноценный кроссовер.

Интерьер дилерского центра в тот вечер интриговал. Один угол автосалона превратили в лес: густая растительность, место для привала с котелком и палаткой, хаски, сова и даже рыбки в импровизированном водоеме. Напротив — уличное кафе и известные в городе музыканты.

Между этими локациями — накрытый тканью автомобиль. Казалось, что как только ее снимут, зрителям предстоит выбрать, на каком фоне LADA XRAY Cross смотрится гармоничнее. Но выбирать не пришлось. С первого взгляда стало очевидно, что и в городе, и на бездорожье автомобиль будет выглядеть как минимум уместно.

По сравнению с давно знакомым XRAY новая модификация Cross брутальнее и стремительнее. В этом заслуга пластикового обвеса, который к тому же защищает эмаль кузова.

Такая защита явно пригодится владельцу LADA XRAY: он наверняка смело поедет на бездорожье, ведь дорожный просвет у автомобиля увеличили до 215 мм. Для сравнения: у легендарной по проходимости модели 4×4 (раньше именовалась как «Нива») клиренс на 15 мм скромнее.

Презентация новой модификации LADA XRAY — версии Cross. фото предоставлено ООО «АНТ 22»

Создавая версию Cross, инженеры «АвтоВАЗа» не просто подняли LADA XRAY от асфальта (или любого другого покрытия). Они внесли десятки изменений в конструкцию. Например, усилили конструкцию подрамника, задние тормоза поменяли на дисковые, установили новый электроусилитель руля, что улучшило управляемость: количество оборотов руля от упора до упора уменьшено с 3,3 до 2,9.

XRAY Cross — во многом уникальный автомобиль в линейке бренда, ведь на нем впервые появились многие опции. Например, подогрев руля или джойстик LADA Ride Select, позволяющий менять режимы езды на «снег/грязь», «спорт» и «песок».

Также в новом кроссовере конструкторы увеличили пространство для пассажиров заднего ряда и разработали новые передние сиденья с развитой боковой поддержкой.

Станислав Сердюк,

руководитель отдела продаж «Автоцентра ЮГ»:

LADA XRAY Cross пополнила линейку модификаций с повышенной проходимостью. Она весьма популярна в Алтайском крае: автомобили Cross выбирают более 20% покупателей. Уверен, XRAY Cross будет не менее востребован, потому что превосходит конкурентов по соотношению цена/качество.

Стоимость новинки — от 729 900 рублей.*

Презентация новой модификации LADA XRAY — версии Cross. фото предоставлено ООО «АНТ 22»

«Автоцентр ЮГ», официальный дилер LADA Адрес: Барнаул, Змеиногорский тракт, 118-б.

Тел. 8 (3852) 28-24-24 .

Сайт: ug22.lada.ru

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