Новый премиальный кроссовер JAECOO J8 показал себя в деле

Автоцентр АНТ представил долгожданную новинку — новый флагманский кроссовер JAECOO J8 — воплощение сочетания стиля и мощи. В деле его попробовал директор Барнаульской дирекции по развитию бизнеса АО «Газпромбанк» Александр Кокорев. К слову, его стаж вождения уже более 20 лет. А мы расскажем, почему большой люксовый кроссовер стал одной из самых ожидаемых новинок на отечественном авторынке.

Впечатляющий дизайн

Светодиодная оптика, внешняя декоративная подсветка, большая панорамная крыша, оборудованная люком, 20-ти дюймовые литые диски из алюминия — все это про JAECOO J8.

Первое, что отметил Александр на месте водителя, — качественный и приятный материал отделки. Сиденья и рулевое колесо покрыты кожей Наппа (Ханна) приятного светлого цвета. Потолок автомобиля отделан лаконичным черным бархатом. Приборная панель оснащена современным дисплеем.

Дизайн производит приятное впечатление, — сделал вывод Александр. — Еще очень нравится дисплей: он яркий, все видно, сочные цвета.

Новый флагманский кроссовер JAECOO J8. Фото: Дмитрий Лямзин. Новый флагманский кроссовер JAECOO J8. Фото: Дмитрий Лямзин. Новый флагманский кроссовер JAECOO J8. Фото: Дмитрий Лямзин. Новый флагманский кроссовер JAECOO J8. Фото: Дмитрий Лямзин. Новый флагманский кроссовер JAECOO J8. Фото: Дмитрий Лямзин. Новый флагманский кроссовер JAECOO J8. Фото: Дмитрий Лямзин. Новый флагманский кроссовер JAECOO J8. Фото: Дмитрий Лямзин.

Удобство и скорость

JAECOO J8 обладает интеллектуальным полным приводом, который сам примет правильное решение, где бы ни проезжал автомобиль — грязь, рыхлый песок, мокрый асфальт или коварный лед. Всего режимов вождения семь: «Стандартный», «Спортивный», «Песок», «Грязь», «Снег», «Бездорожье» и «Эко».

Александр попробовал два режима: «Классический» и «Спорт» и отметил, что и для города, и для трассы лучше всего подходит спортивный. Кстати, разгоняться до 100 км/ч JAECOO J8 способен за 8,5 секунд.

Новый флагманский кроссовер JAECOO J8. Фото: Дмитрий Лямзин. Новый флагманский кроссовер JAECOO J8. Фото: Дмитрий Лямзин. Новый флагманский кроссовер JAECOO J8. Фото: Дмитрий Лямзин. Новый флагманский кроссовер JAECOO J8. Фото: Дмитрий Лямзин.

Машина оснащена бензиновым турбомотором рабочим объемом 2 литра, 249 л.с. Подвеска, как отметил Александр, достаточно жесткая — для него это только плюс.

Благодаря такой подвеске автомобиль уверенно и очень приятно входит в повороты даже на скорости. Крен минимальный. Еще хотелось бы отметить чувствительность тормозов. В моем автомобиле не такие, но к этим я привык за несколько минут. В то же время руль в руках лежит хорошо, комфортен по жесткости управления, — говорит Александр.

Также Александр похвалил хорошую обзорность в машине: в проекции на дисплее автомобиль видно со всех сторон — это показалось Кокореву интересным и удобным. Высокой оценки также удостоились большие зеркала, в которых прекрасно видно всю дорогу.

Единственное, что оказалось для водителя непривычным, — открытие дверей кнопкой, а не ручкой.

Новый флагманский кроссовер JAECOO J8. Фото: Дмитрий Лямзин. Новый флагманский кроссовер JAECOO J8. Фото: Дмитрий Лямзин. Новый флагманский кроссовер JAECOO J8. Фото: Дмитрий Лямзин. Новый флагманский кроссовер JAECOO J8. Фото: Дмитрий Лямзин. Новый флагманский кроссовер JAECOO J8. Фото: Дмитрий Лямзин. Новый флагманский кроссовер JAECOO J8. Фото: Дмитрий Лямзин. Новый флагманский кроссовер JAECOO J8. Фото: Дмитрий Лямзин. Новый флагманский кроссовер JAECOO J8. Фото: Дмитрий Лямзин. Новый флагманский кроссовер JAECOO J8. Фото: Дмитрий Лямзин. Новый флагманский кроссовер JAECOO J8. Фото: Дмитрий Лямзин. Новый флагманский кроссовер JAECOO J8. Фото: Дмитрий Лямзин. Новый флагманский кроссовер JAECOO J8. Фото: Дмитрий Лямзин.

Комфорт и контроль

У JAECOO J8 вместительный багажник, есть 10 подушек безопасности и более 20 систем ADAS. Во время поездки помощники также работали.

В дополнение к обычному круиз-контролю автомобиль может поддерживать дистанцию до впереди идущего автомобиля, помогать сориентироваться в пробках, а также среагирует на критическую ситуацию, если до других автомобилей или пешеходов останется критическое расстояние или если автомобиль отклонится с полосы движения. Все это отображается на дисплее, а в экстренных ситуациях следует тормозное предупреждение.

Новый флагманский кроссовер JAECOO J8. Фото: Дмитрий Лямзин. Новый флагманский кроссовер JAECOO J8. Фото: Дмитрий Лямзин. Новый флагманский кроссовер JAECOO J8. Фото: Дмитрий Лямзин. Новый флагманский кроссовер JAECOO J8. Фото: Дмитрий Лямзин. Новый флагманский кроссовер JAECOO J8. Фото: Дмитрий Лямзин.

Для комфорта водителя и переднего пассажира в сиденья встроена массажная система с пятью режимами. Попробовав, Александр отметил, что это очень полезная функция.

Особенно хорошим подспорьем в дальних путешествиях будет массаж, когда приходится проводить сидя за рулем много времени. Ну и вообще приятное дополнение для городских поездок, — считает Александр.

Новый флагманский кроссовер JAECOO J8. Фото: Дмитрий Лямзин.

Кроме того, в JAECOO J8 встроена аудиосистема Sony с 14 динамиками по всему автомобилю — они есть даже в подголовнике у водителя. Александр отметил, что звук получается отличный, объемный. Кнопки переключения треков и громкости, кстати, расположены прямо на руле.

Еще очень удобно, что есть синхронизация с Apple. Не многие автомобили поддерживают ее, — похвалил водитель.

Проверить все достоинства кроссовера JAECOO J8 и пройти тест-драйв можно лично в официальном дилерском центре JAECOO Автоцентр АНТ на Павловском тракте, 249 д.

К тому же первым покупателям кроссовера JAECOO J8 — пакет премиальных сервисных услуг в подарок.

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