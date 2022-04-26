Объявить амнистию для нарушителей ПДД предложили в Госдуме

Депутаты от фракции ЛДПР 26 апреля внесут в Госдуму законопроект, предлагающий объявить амнистию для водителей, совершивших административные нарушения ПДД, сообщил своем Telegram -канале глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Речь идет об административных правонарушениях, «не представляющих существенной общественной опасности», предусмотренных ст. 12 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, кроме управления авто в нетрезвом виде и отказа от медосвидетельствования для выявления опьянения.

Согласно ст. 12 КоАП, административная ответственность для водителей предусмотрена в том числе за управление транспортным средством без документов, за нарушение правил применения ремней безопасности и других нарушений.

Водителей, которые подпадут под действие постановления об амнистии, не освободят от обязанности возместить причиненный вред, уточняет Lenta.ru.

Предполагается, что документ вступит в силу со дня его официального опубликования.

Ранее про ПДД для коров и лошадей напомнили в Госавтоинспекции.