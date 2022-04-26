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Автоновости

Объявить амнистию для нарушителей ПДД предложили в Госдуме

Депутаты от фракции ЛДПР 26 апреля внесут в Госдуму законопроект, предлагающий объявить амнистию для водителей, совершивших административные нарушения ПДД, сообщил своем Telegram-канале глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
СС0

Речь идет об административных правонарушениях, «не представляющих существенной общественной опасности», предусмотренных ст. 12 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, кроме управления авто в нетрезвом виде и отказа от медосвидетельствования для выявления опьянения.

Согласно ст. 12 КоАП, административная ответственность для водителей предусмотрена в том числе за управление транспортным средством без документов, за нарушение правил применения ремней безопасности и других нарушений.

Водителей, которые подпадут под действие постановления об амнистии, не освободят от обязанности возместить причиненный вред, уточняет Lenta.ru.

Предполагается, что документ вступит в силу со дня его официального опубликования.

Ранее про ПДД для коров и лошадей напомнили в Госавтоинспекции.

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