Присоединяйтесь и первым узнайте о новом эмоциональном дизайне и технологических решениях KODIAQ! Многогранность обновлений мы раскроем в 5 видео обзорах в нашем инстаграм аккаунте @skoda_ant22.

Всех внимательных и вовлеченных ждут по истине ценные и полезные сувениры SKODA! Смотрите видео презентацию и участвуйте в конкурсах и квизах. В общем, мы призываем Вас, уважаемые читатели и подписчики, проявлять максимальную активность! Гарантируем, будет интересно!

Руководитель марки ŠKODA в России , Петр Шольц , об обновленном KODIAQ:

— Продолжая историю успеха первого семейного внедорожника чешского бренда на российском рынке, мы с гордостью представляем обновление KODIAQ. Эффектный дизайн экстерьера и усовершенствованный интерьер, улучшенные показатели аэродинамики, повышенные безопасность и комфорт — все это, наряду с традиционными достоинствами модели, воплощает в себе приверженность ŠKODA высоким стандартам качества и стремление предлагать все самое лучшее своим клиентам и их семьям.

Обновленный ŠKODA KODIAQ. ООО «АНТ Авто» Обновленный ŠKODA KODIAQ. ООО «АНТ Авто» Обновленный ŠKODA KODIAQ. ООО «АНТ Авто» Обновленный ŠKODA KODIAQ. ООО «АНТ Авто» Обновленный ŠKODA KODIAQ. ООО «АНТ Авто»

Семейный внедорожник чешской марки получил целый ряд изменений, позволяющих сделать его облик еще более выразительным, а также новые технологические решения. Автомобиль доступен в комплектациях Active, Ambition и Style с расширенным перечнем стандартного оснащения, а также в версиях SPORTLINE и L&K. Моторная гамма для модели предусматривает три бензиновых и один дизельный двигатель объемом от 1,4 л до 2,0 л и мощностью от 125 л.с. до 180 л.с.

Обновленный KODIAQ приобрел еще более уверенный образ. Новое оформление передней части с приподнятым капотом и более вертикальной шестиугольной решеткой радиатора, увеличенной в размерах, подчеркивают выразительный силуэт SUV. Уже в стандартной комплектации KODIAQ оснащается светодиодными фарами, которые стали более узкими, а опционально впервые предусмотрены полностью светодиодные матричные фары. Помимо впечатляющего простора, модель предлагает высококачественный интерьер с безупречно вписанными деталями. В салоне появились декоративные вставки и контрастная строчка на передней панели и дверях, а фоновая LED-подсветка получила больше функций и включает десять оттенков.

Обновленный ŠKODA KODIAQ. ООО «АНТ Авто» Обновленный ŠKODA KODIAQ. ООО «АНТ Авто» Обновленный ŠKODA KODIAQ. ООО «АНТ Авто»

Моторная гамма обновленного KODIAQ предполагает три бензиновых и один дизельный мотор:

1.4 TSI / 125 л.с., механическая 6-ступенчатая коробка передач 4х2

1.4 TSI / 150 л.с., 6-ступенчатая коробка передач DSG 4×2 и 6-ступенчатая коробка передач DSG 4х4

2.0 TSI / 180 л.с., система полного привода в сочетании с 7-ступенчатой коробкой передач DSG

2.0 TDI / 150 л.с., система полного привода в сочетании с 7-ступенчатой коробкой передач DSG

Уже 26 февраля этого года Обновленная версия ŠKODA KODIAQ будет представлена в шоу-руме официального дилера ŠKODA АНТ Барнаул! Вы можете познакомиться с этим героем лично!

ООО «АНТ Авто»

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