Обновленный ŠKODA KODIAQ.

Присоединяйтесь и первым узнайте о новом эмоциональном дизайне и технологических решениях KODIAQ! Многогранность обновлений мы раскроем в 5 видео обзорах в нашем инстаграм аккаунте @skoda_ant22.
Всех внимательных и вовлеченных ждут по истине ценные и полезные сувениры SKODA! Смотрите видео презентацию и участвуйте в конкурсах и квизах. В общем, мы призываем Вас, уважаемые читатели и подписчики, проявлять максимальную активность! Гарантируем, будет интересно!
Руководитель марки ŠKODA в России, Петр Шольц, об обновленном KODIAQ:
— Продолжая историю успеха первого семейного внедорожника чешского бренда на российском рынке, мы с гордостью представляем обновление KODIAQ. Эффектный дизайн экстерьера и усовершенствованный интерьер, улучшенные показатели аэродинамики, повышенные безопасность и комфорт — все это, наряду с традиционными достоинствами модели, воплощает в себе приверженность ŠKODA высоким стандартам качества и стремление предлагать все самое лучшее своим клиентам и их семьям.
Семейный внедорожник чешской марки получил целый ряд изменений, позволяющих сделать его облик еще более выразительным, а также новые технологические решения. Автомобиль доступен в комплектациях Active, Ambition и Style с расширенным перечнем стандартного оснащения, а также в версиях SPORTLINE и L&K. Моторная гамма для модели предусматривает три бензиновых и один дизельный двигатель объемом от 1,4 л до 2,0 л и мощностью от 125 л.с. до 180 л.с.
Обновленный KODIAQ приобрел еще более уверенный образ. Новое оформление передней части с приподнятым капотом и более вертикальной шестиугольной решеткой радиатора, увеличенной в размерах, подчеркивают выразительный силуэт SUV. Уже в стандартной комплектации KODIAQ оснащается светодиодными фарами, которые стали более узкими, а опционально впервые предусмотрены полностью светодиодные матричные фары. Помимо впечатляющего простора, модель предлагает высококачественный интерьер с безупречно вписанными деталями. В салоне появились декоративные вставки и контрастная строчка на передней панели и дверях, а фоновая LED-подсветка получила больше функций и включает десять оттенков.
Моторная гамма обновленного KODIAQ предполагает три бензиновых и один дизельный мотор:
- 1.4 TSI / 125 л.с., механическая 6-ступенчатая коробка передач 4х2
- 1.4 TSI / 150 л.с., 6-ступенчатая коробка передач DSG 4×2 и 6-ступенчатая коробка передач DSG 4х4
- 2.0 TSI / 180 л.с., система полного привода в сочетании с 7-ступенчатой коробкой передач DSG
- 2.0 TDI / 150 л.с., система полного привода в сочетании с 7-ступенчатой коробкой передач DSG
Уже 26 февраля этого года Обновленная версия ŠKODA KODIAQ будет представлена в шоу-руме официального дилера ŠKODA АНТ Барнаул! Вы можете познакомиться с этим героем лично!
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