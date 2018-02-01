Очевидцы: в Барнауле столкнулись две легковушки и автобус

Свидетели аварии рассказали, что она произошла на пересечении улицы Матросова и проспекта Ленина. Столкнулись две легковушки и автобус. О пострадавших не сообщается. На месте ДТП образовалась пробка.

В пресс-службе барнаульской ГИБДД рассказали, что к ним пока не поступала информация об этом ДТП.

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