Очевидцы: в Барнауле в жестком ДТП пострадала 7-летняя девочка

Свидетели ЧП сообщают, что ДТП произошло на пересечении улицы Юрина и Брянской. По их словам, водитель микроавтобуса был пьян.

Барнаульцы пишут, что в столкновении автомобилей пострадала 7-летняя девочка. Ее увезли медики.

В пресс-службе ГИБДД Барнаула altapress.ru рассказали, что к ним пока не поступала информация об этом ДТП.

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