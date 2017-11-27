Опубликовано видео, где четырехлетний ребенок за рулем Gelandewagen выезжает на скорости на МКАД

Gelandewagen выезжает на МКАД на большой скорости, обгоняет грузовик, несколько раз перестраивается и еле успевает притормозить перед дорожным затором.

Снимавший этот эксперимент на камеру мужчина, сидящий на переднем сиденье пассажира внедорожника, под громкую музыку комментирует происходящее.

Видеоролик выложила в группе "Мажорка 777" пользователь под ником аriana lopez 097. Подпись гласит: "Мелкий с четырех лет двигается на "Гелике". С детства учит играть в "шашки". А вы со скольки лет за рулем?"

В ГИБДД уже приступили к проверке ролика. Что может грозить нарушителям, посадившим ребенка за руль машины?

Владимир Александров,

вице-президент Коллегии правовой защиты автовладельцев:

— Формально можно подойти — нарушение пункта правил о передаче транспортного средства лицу, не имеющему права управления. Являлось ли это действительно передачей? По тем фрагментам, которые я тоже видел в интернете, наверное, я сказать не могу. Во всей этой истории, вне всякого сомнения, женщина подвергала опасности и себя, и ребенка, и других участников дорожного движения. Термин "опасная езда", который вводили-вводили, до сих пор это все в очень подвешенном состоянии. Поэтому, да, нарушение есть. В чем оно выражается и, тем более, по какой статье привлекать, к сожалению, очень сложно сказать однозначно. Например, есть статья 12.7 часть 3 — штраф в размере 30 тысяч рублей. Если бы я рассматривал, возможно, я бы рассматривал статье, может быть, даже не связанной с правилами дорожного движения, рассматривал бы по статье "Хулиганство", там вплоть до ареста на срок до 15 суток.

Ни за руль, ни на колени ребенка в автомобиле сажать нельзя. И дело не только в том, что он не имеет права управления.

Алексей Аксенов,

автообозреватель портала BFM.ru:

— Все современные машины оснащены подушками безопасности, и при аварии подушка безопасности сработает, возможно, даже убьет ребенка. Потому что, во-первых, он сидит ближе к рулю, есть определенный расчет, когда человек в нее упирается лицом, в этот момент она раскрывается и начинает уже сдуваться. Здесь в данном случае она будет выстреливать просто в лицо ребенка. Плюс в таком положении, естественно, ребенок не пристегнут. Но даже если бы он был пристегнут, ремень пропущен по грудной клетке ребенка, даже при отсутствии подушек безопасности, исход опять же может быть самый плачевный. Потому что при аварии вес родителя будет давить на ребенка сзади, ремень будет давить на грудную клетку, последствия можно себе представить.

Неочевидно, что мальчик за рулем является сыном женщины-водителя. В ее Instagram больше нет фотографий с детьми.

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