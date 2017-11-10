Особый статус: ФСО запросила преимущественные права на дорогах

В пояснительной записке к предварительному варианту постановления говорится, что другие участники дорожного движения будут обязаны уступать путь автомобилям ФСО и не идти на обгон, если на этих автомобилях работают мигалки и звуковые сигналы. Преимущества в дорожном движении предлагается предоставить и тем автомобилям, которые сопровождаются служебными машинами ФСО.

ФСО хочет самостоятельно сопровождать кортежи охраняемых объектов на дорогах. Для этого в стране может появиться новый вид мигалок, сообщают "Ведомости".

Цветографические схемы на автомобилях ФСО отсутствуют, подтверждает координатор Общества синих ведерок Петр Шкуматов. Они и не появятся, следует из предложенного ФСО проекта: в качестве опознавательных знаков служба планирует использовать "фонари с огнями синего цвета, работающие в мигающем режиме", в передних частях своих автомобилей. Это условный опознавательный знак ФСО, который присвоен службе правительством в 2008 году. Машины с такими фонарями и те, кого они сопровождают, получат право нарушать целый ряд ПДД: в частности, разделы о сигналах светофора, скорости движения, правилах обгона, остановки, проезда перекрестков и т. д. Остальные водители должны будут уступать таким машинам дорогу, их также нельзя будет обгонять, следует из проекта ФСО.

Опознавательный знак ФСО фактически представляет собой стробоскоп — мигалку, которая может размещаться за решеткой радиатора, поясняет Шкуматов. Сейчас стробоскоп не относится к числу спецсигналов и теоретически может быть использован на любом автомобиле, отмечает эксперт. По его мнению, инициатива ФСО — попытка узаконить новый, третий вид мигалок. "Попытка приравнять эти новые мигалки ФСО к автомобилям с цветографическими схемами вызовет колоссальную путаницу на дороге. Ведь не только ФСО получит право беспрепятственного проезда, но и те, кого они сопровождают, а как люди поймут, что автомобиль ФСО кого-то сопровождает? Да никак!" — убежден эксперт. При этом наказание за непропуск сопровождаемых ФСО автомобилей может быть суровым — до лишения прав, отмечает Шкуматов. Ради безопасности движения ФСО было бы правильнее нанести на свои автомобили цветографические схемы, она этого не делает не из-за требований секретности, а из эстетических соображений, считает Шкуматов, пишет znak.com.

Предложение ФСО объяснимо — у машины этой службы может не быть обычной мигалки, чтобы она не привлекала внимание гражданских лиц, но и со стробоскопами она должна пользоваться теми же правами преимущественного проезда, что и машины с мигалками, считает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

На данный момент спецсигналы разрешено устанавливать на автомобили сотрудников администрации президента, МВД, МИД, правительства, ФСО и — с октября прошлого года — Государственной думы (на нее отведено в общей сложности 12 мигалок, тогда как до этого их насчитывалось всего пять).

Черновик постановления опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

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