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Почему Hyundai — одна из самых любимых иномарок жителей Алтайского края

Примерно каждый шестой новый автомобиль иностранного бренда, купленный в Алтайском крае — это Hyundai. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат»

HYUNDAI.
HYUNDAI.
Источник: Автоцентр АНТ – официальный дилер Hyundai

По данным агентства, Hyundai уже несколько лет подряд — самый востребованный иностранный бренд в Алтайском крае. Так, в 2017 году жители региона поставили на учет без малого тысячу новых Hyundai.

Чтобы понять, почему Hyundai обгоняет всех в гонке за звание народной иномарки, мы проанализировали отзывы жителей региона об автомобилях этого бренда. Вот что отмечают владельцы:

1. Современный дизайн.

Экстерьеры и интерьеры Hyundai отражают модные тенденции в автомобильном мире. Hyundai — компания, развитие которой происходит невероятными темпами. Постоянная эволюция модельного ряда яркое тому подтверждение. Например, только этой осенью производитель уже порадовал поклонников сразу двумя новинками — новым внедорожником Santa Fe и обновленным кроссовером Tucson.

Современный дизайн.
Современный дизайн.
Источник: Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai
HYUNDAI
HYUNDAI
Источник: Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai
Обновленный кроссовер Tucson.
Обновленный кроссовер Tucson.
Источник: Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai
Источник: Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai
Обновленный кроссовер Tucson.
Обновленный кроссовер Tucson.
Источник: Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai
2. Технологичность.

Наличие современных электронных систем: автоматическая парковка, активный помощник движения по полосам, беспроводная зарядка для телефона, проекция показаний приборов на лобовое стекло. Hyundai применяет в своих автомобилях практически все последние разработки автомобильной индустрии.

3. Доступность и оптимальное соотношение цена-качество.

Производитель автомобилей Hyundai традиционно позиционирует свои автомобили как доступные для максимально широкого круга покупателей. Но с 2017 года компания Hyundai применяет концепцию «современный премиум», которая предполагает, что все автомобили независимо от класса имеют яркий дизайн, высококачественные материалы и отличаются максимальным уровнем комфорта и безопасности.

Цель компании Hyundai — стать любимой автомобильной маркой и надежным партнером.

4. Высокая ликвидность на вторичном рынке.

По словам экспертов вторичного рынка, автомобили марки Hyundai в хорошем состоянии и по оптимальной цене продаются не дольше недели-двух. В исследовании «Авто.ру», во всех ценовых сегментах Hyundai входит в ТОП-3 самых быстро продающихся автомобилей.

5. Доступное сервисное обслуживание и низкая стоимость владения.

Низкие эксплуатационные затраты на автомобили Hyundai не раз отмечались экспертами в сравнительных тестах и таблицах. Наличие специальных предложений у дилера, альтернативный выбор запасных частей позволяет владельцам обслуживать свой автомобиль по приемлемым ценам у официального дилера.

6. Высокая надежность автомобилей.

Производитель дает гарантию на автомобили до 5 лет и до 150 000 км пробега. Бренд Hyundaiстал одним из лидеров в рейтинге надежности автомобилей за 2018 год, составляемом агентством J.D. Power. Исследование, которое проводится агентством J.D. Power, является эталоном качества продукции для всей автомобильной индустрии. Высокие позиции бренда в рейтинге 2018 года — это результат стремления всей компании создавать автомобили высочайшего качества.

Автоцентр АНТ – официальный дилер Hyundai.
Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai.
Источник: Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai

Но одних достоинств самой марки Hyundai могло оказаться недостаточно, чтобы стать лидером среди иностранных брендов в Алтайском крае. Есть еще один важный фактор — работа дилера. Автоцентр АНТ на протяжении более чем 20 лет являясь крупнейшим автомобильным холдингом в регионе зарекомендовал себя в качестве надежного партнера при выборе автомобиля и его последующей эксплуатации. У более 40 000 клиентов Автоцентр АНТ заслужил доверие и признание. Благодаря высокому сервису и персональному подходу к каждому клиенту Автоцентр АНТ занимает первое место среди дилеров Сибири по доле продаж новых автомобилей Hyundai**

Команда профессионалов Автоцентра АНТ всегда готова помочь принять правильное решение при выборе нового автомобиля и его последующего обслуживания.

Автоцентр АНТ приглашает познакомиться с главными новинками этой осени — новым Hyundai SANTA FE и обновлённым Hyundai TUCSON. Только до конца этой осени на весь модельный ряд действуют специальные предложения:

  • выгода до 140 000р. при обмене автомобиля
  • ежемесячный платеж при покупке в кредит от 6 000р.
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  • КАСКО в подарок

Если вы цените стабильность, постоянство, надежность, профессионализм работников и высокую репутацию компании, тогда Автоцентр АНТ — ваш верный друг и помощник!

Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д

Телефон: (3852) 29−00−20

Сайт: www.hyundai-ant22.ru


* 0.1% годовых в рублях при покупке новых автомобилей HYUNDAI 2017−2018 г. выпуска. Другие условия: первоначальный взнос от 50%, срок 24−60 месяцев. Обязательны подтверждение дохода, страхование жизни и здоровья, ГАП, полис КАСКО на весь срок кредита в страховых компаниях, соответствующих требованиям банка, подробности в автоцентре АНТ. ООО «Русфинанс Банк», генеральная лицензия ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013 г. Предложение ограничено. Действительно с 01.09.2018 г. по 30.11.2018 г., не оферта. КАСКО предоставляется страховой компанией ОАО «Страховой дом ВСК». Лицензия СИ № 0621. Платеж 6 000р. рассчитан в рамках программы HYUNDAI (старт) исходя из цены HYUNDAI Solaris 694 900р. 2018 г. производства, на условиях кредитного продукта «ДИРЕКТ БАЛЛУН ПСП КЛАССИКА, срок кредита 36 мес.; процентная ставка 9,9% годовых. Часть задолженности по кредиту в процентах от стоимости автомобиля на момент его покупки, подлежащая оплате в конце срока кредита — 45%. Кредит погашается равными ежемесячными платежами (за исключением первого и последнего). Обязательно оформление полиса КАСКО на весь срок кредита в страховых компаниях, соответствующих требованиям банка. Тарифным планом предусмотрена финансовая защита кредита. Кредит предоставляется ООО «Русфинанс Банк» генеральная лицензия ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013 г. (далее — банк). Кредит обеспечивается залогом приобретаемого автомобиля. Предложение действует с 01.09.18 по 30.11.18 г., не является офертой. Условия могут быть изменены банком в одностороннем порядке. Подробности на www.rusfinancebank.ru

** По данным статистики «Ассоциации европейского бизнеса» за январь-август 2018 среди иностранных брендов.

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