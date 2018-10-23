Примерно каждый шестой новый автомобиль иностранного бренда, купленный в Алтайском крае — это Hyundai. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат»

По данным агентства, Hyundai уже несколько лет подряд — самый востребованный иностранный бренд в Алтайском крае. Так, в 2017 году жители региона поставили на учет без малого тысячу новых Hyundai.

Чтобы понять, почему Hyundai обгоняет всех в гонке за звание народной иномарки, мы проанализировали отзывы жителей региона об автомобилях этого бренда. Вот что отмечают владельцы:

1. Современный дизайн. Экстерьеры и интерьеры Hyundai отражают модные тенденции в автомобильном мире. Hyundai — компания, развитие которой происходит невероятными темпами. Постоянная эволюция модельного ряда яркое тому подтверждение. Например, только этой осенью производитель уже порадовал поклонников сразу двумя новинками — новым внедорожником Santa Fe и обновленным кроссовером Tucson. Современный дизайн. Источник: Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai HYUNDAI Источник: Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai Обновленный кроссовер Tucson. Источник: Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai Источник: Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai Обновленный кроссовер Tucson. Источник: Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai

2. Технологичность. Наличие современных электронных систем: автоматическая парковка, активный помощник движения по полосам, беспроводная зарядка для телефона, проекция показаний приборов на лобовое стекло. Hyundai применяет в своих автомобилях практически все последние разработки автомобильной индустрии.

3. Доступность и оптимальное соотношение цена-качество. Производитель автомобилей Hyundai традиционно позиционирует свои автомобили как доступные для максимально широкого круга покупателей. Но с 2017 года компания Hyundai применяет концепцию «современный премиум», которая предполагает, что все автомобили независимо от класса имеют яркий дизайн, высококачественные материалы и отличаются максимальным уровнем комфорта и безопасности. Цель компании Hyundai — стать любимой автомобильной маркой и надежным партнером.

4. Высокая ликвидность на вторичном рынке. По словам экспертов вторичного рынка, автомобили марки Hyundai в хорошем состоянии и по оптимальной цене продаются не дольше недели-двух. В исследовании «Авто.ру», во всех ценовых сегментах Hyundai входит в ТОП-3 самых быстро продающихся автомобилей.

5. Доступное сервисное обслуживание и низкая стоимость владения. Низкие эксплуатационные затраты на автомобили Hyundai не раз отмечались экспертами в сравнительных тестах и таблицах. Наличие специальных предложений у дилера, альтернативный выбор запасных частей позволяет владельцам обслуживать свой автомобиль по приемлемым ценам у официального дилера.

6. Высокая надежность автомобилей. Производитель дает гарантию на автомобили до 5 лет и до 150 000 км пробега. Бренд Hyundaiстал одним из лидеров в рейтинге надежности автомобилей за 2018 год, составляемом агентством J.D. Power. Исследование, которое проводится агентством J.D. Power, является эталоном качества продукции для всей автомобильной индустрии. Высокие позиции бренда в рейтинге 2018 года — это результат стремления всей компании создавать автомобили высочайшего качества.

Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai. Источник: Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai

Но одних достоинств самой марки Hyundai могло оказаться недостаточно, чтобы стать лидером среди иностранных брендов в Алтайском крае. Есть еще один важный фактор — работа дилера. Автоцентр АНТ на протяжении более чем 20 лет являясь крупнейшим автомобильным холдингом в регионе зарекомендовал себя в качестве надежного партнера при выборе автомобиля и его последующей эксплуатации. У более 40 000 клиентов Автоцентр АНТ заслужил доверие и признание. Благодаря высокому сервису и персональному подходу к каждому клиенту Автоцентр АНТ занимает первое место среди дилеров Сибири по доле продаж новых автомобилей Hyundai**

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** По данным статистики «Ассоциации европейского бизнеса» за январь-август 2018 среди иностранных брендов.