По данным агентства, Hyundai уже несколько лет подряд — самый востребованный иностранный бренд в Алтайском крае. Так, в 2017 году жители региона поставили на учет без малого тысячу новых Hyundai.
Чтобы понять, почему Hyundai обгоняет всех в гонке за звание народной иномарки, мы проанализировали отзывы жителей региона об автомобилях этого бренда. Вот что отмечают владельцы:
Экстерьеры и интерьеры Hyundai отражают модные тенденции в автомобильном мире. Hyundai — компания, развитие которой происходит невероятными темпами. Постоянная эволюция модельного ряда яркое тому подтверждение. Например, только этой осенью производитель уже порадовал поклонников сразу двумя новинками — новым внедорожником Santa Fe и обновленным кроссовером Tucson.
Наличие современных электронных систем: автоматическая парковка, активный помощник движения по полосам, беспроводная зарядка для телефона, проекция показаний приборов на лобовое стекло. Hyundai применяет в своих автомобилях практически все последние разработки автомобильной индустрии.
Производитель автомобилей Hyundai традиционно позиционирует свои автомобили как доступные для максимально широкого круга покупателей. Но с 2017 года компания Hyundai применяет концепцию «современный премиум», которая предполагает, что все автомобили независимо от класса имеют яркий дизайн, высококачественные материалы и отличаются максимальным уровнем комфорта и безопасности.
Цель компании Hyundai — стать любимой автомобильной маркой и надежным партнером.
По словам экспертов вторичного рынка, автомобили марки Hyundai в хорошем состоянии и по оптимальной цене продаются не дольше недели-двух. В исследовании «Авто.ру», во всех ценовых сегментах Hyundai входит в ТОП-3 самых быстро продающихся автомобилей.
Низкие эксплуатационные затраты на автомобили Hyundai не раз отмечались экспертами в сравнительных тестах и таблицах. Наличие специальных предложений у дилера, альтернативный выбор запасных частей позволяет владельцам обслуживать свой автомобиль по приемлемым ценам у официального дилера.
Производитель дает гарантию на автомобили до 5 лет и до 150 000 км пробега. Бренд Hyundaiстал одним из лидеров в рейтинге надежности автомобилей за 2018 год, составляемом агентством J.D. Power. Исследование, которое проводится агентством J.D. Power, является эталоном качества продукции для всей автомобильной индустрии. Высокие позиции бренда в рейтинге 2018 года — это результат стремления всей компании создавать автомобили высочайшего качества.
Но одних достоинств самой марки Hyundai могло оказаться недостаточно, чтобы стать лидером среди иностранных брендов в Алтайском крае. Есть еще один важный фактор — работа дилера. Автоцентр АНТ на протяжении более чем 20 лет являясь крупнейшим автомобильным холдингом в регионе зарекомендовал себя в качестве надежного партнера при выборе автомобиля и его последующей эксплуатации. У более 40 000 клиентов Автоцентр АНТ заслужил доверие и признание. Благодаря высокому сервису и персональному подходу к каждому клиенту Автоцентр АНТ занимает первое место среди дилеров Сибири по доле продаж новых автомобилей Hyundai**
Команда профессионалов Автоцентра АНТ всегда готова помочь принять правильное решение при выборе нового автомобиля и его последующего обслуживания.
Автоцентр АНТ приглашает познакомиться с главными новинками этой осени — новым Hyundai SANTA FE и обновлённым Hyundai TUCSON. Только до конца этой осени на весь модельный ряд действуют специальные предложения:
- выгода до 140 000р. при обмене автомобиля
- ежемесячный платеж при покупке в кредит от 6 000р.
- кредитная ставка от 0,1%
- КАСКО в подарок
Если вы цените стабильность, постоянство, надежность, профессионализм работников и высокую репутацию компании, тогда Автоцентр АНТ — ваш верный друг и помощник!
Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д
Телефон: (3852) 29−00−20
Сайт: www.hyundai-ant22.ru
* 0.1% годовых в рублях при покупке новых автомобилей HYUNDAI 2017−2018 г. выпуска. Другие условия: первоначальный взнос от 50%, срок 24−60 месяцев. Обязательны подтверждение дохода, страхование жизни и здоровья, ГАП, полис КАСКО на весь срок кредита в страховых компаниях, соответствующих требованиям банка, подробности в автоцентре АНТ. ООО «Русфинанс Банк», генеральная лицензия ЦБ РФ № 1792
** По данным статистики «Ассоциации европейского бизнеса» за январь-август 2018 среди иностранных брендов.