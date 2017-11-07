Под Барнаулом машина слетела с трассы и перевернулась

Вечером 6 ноября на трассе Р-256 (Чуйский тракт) произошло ДТП. Уходивший от столкновения легковой автомобиль слетел с дороги в поле и перевернулся, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22.

ДТП на трассе Р-256. 6 ноября 2017 года. Фото : Константи Литвинов vk.com/barneos22. ДТП на трассе Р-256. 6 ноября 2017 года. Фото : Константи Литвинов vk.com/barneos22. Авария произошла между селами Косиха и Баюновские Ключи. Спровоцировавший ДТП автомобиль скрылся с места происшествия. Ехавшие в перевернувшейся на крышу машине люди живы. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.