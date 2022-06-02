Подготовь свой автомобиль к летнему путешествию

Дальняя дорога подразумевает наличие надежного и безопасного автомобиля, поэтому, эксперты Подковы подготовили для вас 8 рекомендаций о подготовке автомобиля к дальней дороге.
Самыми важными из них являются — тормозная и охлаждающая. От уровня и состояния первой зависит эффективность работы тормозной системы, а это безопасность водителя и пассажиров. Чтобы не «закипеть» где-нибудь в глуши, позаботьтесь об охлаждающей жидкости, которая сбережет узлы и агрегаты двигателя от перегрева. Если вы меняли эти жидкости полгода-год назад, тогда стоит долить или сменить их на свежие.
Также, перед отправлением в путь необходимо обязательно проверить уровень и качество масла в двигателе. Напомним, что в среднем каждые 8 000 — 10 000 километров необходимо менять масло, чтобы двигатель не создавал проблемы. Обязательно возьмите с собой 1−2 литра масла про запас.
С июня в Подкове начнется акция «Бесплатная замена технических жидкостей».
Осмотрите износ протектора на наличие трещин или порезов. Современная авторезина имеет специальные метки, которые позволяют отслеживать её износ. После визуального осмотра, измерьте давление в шинах. В поездке вам может пригодиться датчик давления в шин. Датчики, установленные в шинах, каждые 60 секунд отправляют информацию о давлении управляющему блоку, который размещается в салоне автомобиля. Если уровень давления колеса не соответствует норме, система информирует об этом водителя графическим элементом, текстом и звуковым сигналом.
Сделайте балансировку колес (если в этом году еще не делали). От балансировки зависит комфорт движения на автомобиле — несбалансированные колеса вызывают вибрацию, которая не только неприятна для водителя и пассажиров, но и ускоряет износ шин, дисков и элементов подвески. Из этого следует, что от балансировки зависит и корректная работа подвески. В противном случае автомобиль теряет устойчивость на высокой скорости, а это уже может привести к аварийной ситуации. Данная процедура необходима перед длительной поездкой.
Это стандартная процедура при прохождении ТО. Перед поездкой это тоже необходимо проверить. Протяжку рекомендуется проводить для поддержания колес в безукоризненном состоянии, предупреждая их самопроизвольного отхождения от базы.
Наверняка зимой вы попадали колесами в ямы. И потому диагностика передней и задней подвески, а также узлов системы рулевого управления перед дальней дорогой будет совсем не лишней. На станции техобслуживания попросите проверить состояние узлов подвески, определить отклонения и устранить их.
Перед поездкой рекомендуем промыть соты радиаторов охлаждения, кондиционера, Акпп для лучшего прохождения воздуха через соты. В противном случае, системы охлаждения могут перегреться на жаре, что в свою очередь может привести к поломке силовых агрегаторов (двигателя, АКПП).
Путешествуйте с комфортом. Позаботьтесь заранее о системе кондиционирования. Не помешает и проверка кондиционера. Кстати, проверить кондиционер в Подкове можно бесплатно до конца июня. Если состояние этой системы неудовлетворительно, следует его заправить и заменить фильтры. Комфортный температурный режим в процессе поездки и полное отсутствие посторонних запахов могут сделать путешествие более приятным.
Не забудьте проверить состояние тормозных колодок и дисков — возможно, понадобится их замена или проточка.
Список необходимых вещей
Помимо технического обслуживания, важным этапом подготовки автомобиля являются сборы самого необходимого. Мы решили вам облегчить эту задачу и составили список вещей, которые необходимо взять с собой в путешествие на автомобиле:
- Трос. Купите нормальный, проверенный трос или такелажную стропу (с динамическим растяжением)
- Провода прикуривания.
- Светоотражающий жилет.
- Домкрат.
- Насос или компрессор для подкачки шин. Проверьте работоспособность перед выездом.
- Инструмент. Достаточно экстренного набора: отвертки (плоская и крестовая), ключ на 10, пассатижи плюс баллонный ключ.
- Изолента — куда без нее.
- Нож, Топор, Лопата (если вы оказались на бездорожье)
- Зарядное устройство.
- Фонарик, а лучше два: мощный обычный плюс налобный. Не забудьте про батарейки!
- Аптечка.
- Огнетушитель. Порошковый или углекислотный с объемом 2 л для легковых машин.
- Видеорегистратор.
- Канистра с топливом плюс воронка для заливки. Хотя бы 10 л. Кто знает куда вас занесет. Можно не дотянуть до нормальной заправки.
Подготовить свой автомобиль к поездке вы можете в одном месте — в сервисных центрах Подкова. Там же вы можете приобрести все необходимые автотовары для вашего комфортного путешествия!
Команда Подковы желает всем насыщенного и яркого лета! Пишите в комментариях кто куда собирается ехать этим летом.
Будем рады видеть вас!
Барнаул:
- ул. Покровская, 7
- ул. Павловский тракт, 81/1
- пр-т Космонавтов, 10/4 ТЦ «Техно-Маркет»
- пр. Комсомольский, 118 к2
- пр-д Северный Власихинский, 67
- ул. Аносова, 1а
- ул. Попова, 9
- г. Новоалтайск
- ул. Дорожная, 60
Бийск:
- ул. Шишкова, 47
Горячая линия: 8 (3852) 22 33 45