Подготовь свой автомобиль к летнему путешествию

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Технические жидкости

Самыми важными из них являются — тормозная и охлаждающая. От уровня и состояния первой зависит эффективность работы тормозной системы, а это безопасность водителя и пассажиров. Чтобы не «закипеть» где-нибудь в глуши, позаботьтесь об охлаждающей жидкости, которая сбережет узлы и агрегаты двигателя от перегрева. Если вы меняли эти жидкости полгода-год назад, тогда стоит долить или сменить их на свежие.

Также, перед отправлением в путь необходимо обязательно проверить уровень и качество масла в двигателе. Напомним, что в среднем каждые 8 000 — 10 000 километров необходимо менять масло, чтобы двигатель не создавал проблемы. Обязательно возьмите с собой 1−2 литра масла про запас.

С июня в Подкове начнется акция «Бесплатная замена технических жидкостей».