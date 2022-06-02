2 июня
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Автоновости

Подготовь свой автомобиль к летнему путешествию

Наступило долгожданное лето, и самое время подумать об отпуске. Согласитесь, что самый лучший вариант — это поездка на автомобиле. Только в этом случае вы сами строите маршрут и решаете куда вам ехать. При таком путешествии больше шансов охватить все места, в которых вы хотели когда-то побывать.

Автомобиль.
Автомобиль.
открытые источники (CC0)

Дальняя дорога подразумевает наличие надежного и безопасного автомобиля, поэтому, эксперты Подковы подготовили для вас 8 рекомендаций о подготовке автомобиля к дальней дороге.

1
Технические жидкости

Самыми важными из них являются — тормозная и охлаждающая. От уровня и состояния первой зависит эффективность работы тормозной системы, а это безопасность водителя и пассажиров. Чтобы не «закипеть» где-нибудь в глуши, позаботьтесь об охлаждающей жидкости, которая сбережет узлы и агрегаты двигателя от перегрева. Если вы меняли эти жидкости полгода-год назад, тогда стоит долить или сменить их на свежие.

Также, перед отправлением в путь необходимо обязательно проверить уровень и качество масла в двигателе. Напомним, что в среднем каждые 8 000 — 10 000 километров необходимо менять масло, чтобы двигатель не создавал проблемы. Обязательно возьмите с собой 1−2 литра масла про запас.

С июня в Подкове начнется акция «Бесплатная замена технических жидкостей».

2
Шины

Осмотрите износ протектора на наличие трещин или порезов. Современная авторезина имеет специальные метки, которые позволяют отслеживать её износ. После визуального осмотра, измерьте давление в шинах. В поездке вам может пригодиться датчик давления в шин. Датчики, установленные в шинах, каждые 60 секунд отправляют информацию о давлении управляющему блоку, который размещается в салоне автомобиля. Если уровень давления колеса не соответствует норме, система информирует об этом водителя графическим элементом, текстом и звуковым сигналом.

3
Балансировка колес

Сделайте балансировку колес (если в этом году еще не делали). От балансировки зависит комфорт движения на автомобиле — несбалансированные колеса вызывают вибрацию, которая не только неприятна для водителя и пассажиров, но и ускоряет износ шин, дисков и элементов подвески. Из этого следует, что от балансировки зависит и корректная работа подвески. В противном случае автомобиль теряет устойчивость на высокой скорости, а это уже может привести к аварийной ситуации. Данная процедура необходима перед длительной поездкой.

4
Проверьте протяжку болтов на колесах

Это стандартная процедура при прохождении ТО. Перед поездкой это тоже необходимо проверить. Протяжку рекомендуется проводить для поддержания колес в безукоризненном состоянии, предупреждая их самопроизвольного отхождения от базы.

5
Диагностика ходовой части

Наверняка зимой вы попадали колесами в ямы. И потому диагностика передней и задней подвески, а также узлов системы рулевого управления перед дальней дорогой будет совсем не лишней. На станции техобслуживания попросите проверить состояние узлов подвески, определить отклонения и устранить их.

6
Система охлаждения

Перед поездкой рекомендуем промыть соты радиаторов охлаждения, кондиционера, Акпп для лучшего прохождения воздуха через соты. В противном случае, системы охлаждения могут перегреться на жаре, что в свою очередь может привести к поломке силовых агрегаторов (двигателя, АКПП).

7
Кондиционер

Путешествуйте с комфортом. Позаботьтесь заранее о системе кондиционирования. Не помешает и проверка кондиционера. Кстати, проверить кондиционер в Подкове можно бесплатно до конца июня. Если состояние этой системы неудовлетворительно, следует его заправить и заменить фильтры. Комфортный температурный режим в процессе поездки и полное отсутствие посторонних запахов могут сделать путешествие более приятным.

8
Тормозные колодки и диски

Не забудьте проверить состояние тормозных колодок и дисков — возможно, понадобится их замена или проточка.

Список необходимых вещей

Помимо технического обслуживания, важным этапом подготовки автомобиля являются сборы самого необходимого. Мы решили вам облегчить эту задачу и составили список вещей, которые необходимо взять с собой в путешествие на автомобиле:

  • Трос. Купите нормальный, проверенный трос или такелажную стропу (с динамическим растяжением)
  • Провода прикуривания.
  • Светоотражающий жилет.
  • Домкрат.
  • Насос или компрессор для подкачки шин. Проверьте работоспособность перед выездом.
  • Инструмент. Достаточно экстренного набора: отвертки (плоская и крестовая), ключ на 10, пассатижи плюс баллонный ключ.
  • Изолента — куда без нее.
  • Нож, Топор, Лопата (если вы оказались на бездорожье)
  • Зарядное устройство.
  • Фонарик, а лучше два: мощный обычный плюс налобный. Не забудьте про батарейки!
  • Аптечка.
  • Огнетушитель. Порошковый или углекислотный с объемом 2 л для легковых машин.
  • Видеорегистратор.
  • Канистра с топливом плюс воронка для заливки. Хотя бы 10 л. Кто знает куда вас занесет. Можно не дотянуть до нормальной заправки.

Подготовить свой автомобиль к поездке вы можете в одном месте — в сервисных центрах Подкова. Там же вы можете приобрести все необходимые автотовары для вашего комфортного путешествия!

Команда Подковы желает всем насыщенного и яркого лета! Пишите в комментариях кто куда собирается ехать этим летом.

Будем рады видеть вас!

Барнаул:

  • ул. Покровская, 7
  • ул. Павловский тракт, 81/1
  • пр-т Космонавтов, 10/4 ТЦ «Техно-Маркет»
  • пр. Комсомольский, 118 к2
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  • ул. Попова, 9
  • г. Новоалтайск
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Бийск:

  • ул. Шишкова, 47

Горячая линия: 8 (3852) 22 33 45

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