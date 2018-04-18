Автоновости

После инаугурации Путина будут возить на новом отечественном лимузине

Сегодня, 09:26.
Автоновости

В рабочем графике президента России Владимира Путина после его инаугурации станут использовать новый российский автомобиль представительского класса, созданный по проекту "Кортеж", пишут "Известия".

Путин огласил президентсткое послание Федеральному собранию. 1 марта 2018 года.
Путин огласил президентсткое послание Федеральному собранию. 1 марта 2018 года. Фото : kremlin.ru.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил изданию эту информацию. Он сказал, что автомобиль планируется постепенно вводить в рабочий график президента и использовать на мероприятиях с участием Путина.

Глава Минпромторга Денис Мантуров ообщил, что модельный ряд проекта "Кортеж" будет гарантированно подготовлен к дате инаугурации избранного президента.

Проект "Кортеж" реализуется по поручению главы государства с 2012 года. Модельный ряд включает в себя авто четырех классов — седан, внедорожник, минивэн и лимузин.

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