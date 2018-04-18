После инаугурации Путина будут возить на новом отечественном лимузине

В рабочем графике президента России Владимира Путина после его инаугурации станут использовать новый российский автомобиль представительского класса, созданный по проекту "Кортеж", пишут "Известия".
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил изданию эту информацию. Он сказал, что автомобиль планируется постепенно вводить в рабочий график президента и использовать на мероприятиях с участием Путина.
Глава Минпромторга Денис Мантуров ообщил, что модельный ряд проекта "Кортеж" будет гарантированно подготовлен к дате инаугурации избранного президента.
Проект "Кортеж" реализуется по поручению главы государства с 2012 года. Модельный ряд включает в себя авто четырех классов — седан, внедорожник, минивэн и лимузин.
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