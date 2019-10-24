Проедут все: популярный у туристов мост в Алтайском крае могут отремонтировать досрочно

Дорожники продолжают капитальный ремонт моста через Ишу, который находится в Красногорском районе на 417-м км Чуйского тракта. Специалисты уже закончили устройство покрытия на этом путепроводе.

По словам Антона Дугина, старшего прораба компании «Альянс», к работам на объекте приступили еще летом прошлого года. Тогда мост был в предаварийном состоянии и не отвечал требованиям безопасности автомобилистов и пешеходов. На время ремонта рядом построили временный мост и объездную дорогу.

Среднесуточная пропускная способность на этом участке дороги — более 5 тыс. автомобилей, а в летний сезон — более 13 тыс. В это время по мосту в основном ездят туристы.

Для увеличения грузоподъемности моста и улучшения его технических и эксплуатационных характеристик опоры обновили с помощью современных материалов, новое пролетное строение протяженностью около 100 метров — неразрезное. Его выполнили из металла по индивидуальному проекту.

Мост через Ишу. Предоставлено пресс-службой минтранса Алтайского края.

На мосту и подходах к нему уже уложили верхний слой покрытия, для этого использовали щебеночно-мастичный асфальтобетон. Сейчас осуществляется формирование откосов и укрепление габионными конструкциями, устройство деформационных швов, монтаж барьерного и перильного ограждений.

«Хотелось бы в этом году перезапустить движение на новый мост, чтобы в зиму уйти на демонтаж временного сооружения», — заявил Антон Дугин.

Отметим, что в результате капитального ремонта грузоподъемность увеличится до 30 тонн в общем потоке. Проезжую часть расширят до 10 метров, с двух сторон построят тротуары для пешеходов, установят освещение и усовершенствуют систему водоотводов. Общая стоимость работ превышает 363 млн рублей.

Мост через Ишу. Предоставлено пресс-службой минтранса Алтайского края.

По графику объект должны ввести в эксплуатацию в ноябре 2020 года. Однако пока работы идут с опережением плана на полгода.