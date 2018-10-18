Путин прокатил президента Египта по ночной сочинской трассе

17 октября президент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдельфаттах Сиси совершили поездку по трассе «Сочи Автодром» на одном из новых российских автомобилей марки «Аурус», сообщает пресс-служба Кремля.

В Олимпийский парк президенты прибыли на лимузине «Аурус» на базе модели «Сенат». Главы государств осмотрели минивэн «Арсенал» и короткобазный седан «Сенат», на котором позже прокатились по трассе.

За рулем седана находился глава российского государства.

Проект «Кортеж»

«Аурус» — российская марка представительских автомобилей, которая была создана в рамках работ по проекту «Единая модульная платформа» («Кортеж») по заказу Минпромторга Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом «НАМИ» в партнёрстве с российским холдингом «Соллерс».

Моделям линейки присвоены названия в честь Сенатской, Комендантской и Арсенальной башен Московского Кремля: лимузин и седан получили имя «Сенат», внедорожник — «Комендант», минивэн — «Арсенал».

Лимузин «Аурус Сенат» был впервые использован на церемонии инаугурации 7 мая.