1 августа
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Автоновости

Российские таксисты попросили не заставлять их покупать отечественные автомобили

Ассоциация «Национальный совет такси» (НСТ) попросила правительство не заставлять компании из сферы такси покупать только локализованные в России автомобили, пишут «Ведомости».

Такси.
Такси.
https://unsplash.com/

Члены ассоциации направили соответствующее письмо главе кабмина Михаилу Мишустину.

Инициатива

Установить требования к уровню локализации машин для такси предложил в январе глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов.

Позже инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин — он поручил правительству рассмотреть ее к 1 августа, напоминает Lenta.ru.

Ранее сообщалось, каким было такси в Барнауле в “нулевых” и 85 лет назад. Впервые легковые такси выехали на улицы Барнаула 6 июня 1938 года. Городская служба такси началась с четырех “эмок” — автомобилей ГАЗ М-1, выпущенных в 1936 году.

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