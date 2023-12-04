4 декабря
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Скидка — 1 рубль за литр. АЗС ZavGar предлагает выгодные цены на топливо для автомобилей

В наше, быстро меняющееся, время цены на топливо стали настоящим испытанием для водительского кошелька. Чтобы избежать лишних трат, АЗС ZavGar предлагает выгодные цены и целый ряд привилегий для своих клиентов.

АЗС ZavGar предлагает выгодные цены на топливо для автомобилей.
АЗС ZavGar предлагает выгодные цены на топливо для автомобилей.
Фото предоставлено АЗС ZavGar.

АЗС ZavGar* заботится о своих клиентах и предлагает качественное топливо по доступной цене. Стоимость бензина здесь составляет:

  • АИ-92: 41.00 руб.;
  • АИ-95: 43.80 руб.;
  • ДТ (до –18 °C): 60.00 руб.

Цены действительны на момент публикации.

Это одни из самых выгодных цен на топливо во всем городе. К тому же, на время акции они станут еще более привлекательными.

Водители могут сэкономить еще больше, если используют специальный промокод, доступный на сайте АЗС https://zavgar.ru/. Промокод «ПОЛЬЗА» дает скидку в 1 рубль на каждый литр топлива.

Помимо заправки в сети ZavGar можно обслужить автомобиль и купить масло, аккумулятор и другие расходные материалы.

Также здесь можно просто отдохнуть после тяжелой дороги и выпить чашечку кофе со свежей булочкой. А при заправке от 30 литров действует специальное предложение: горячий кофе или ароматный облепиховый чай — бесплатно.

* Завгар.

АЗС ZavGar расположена по следующим адресам:

  • ул. Эмилии Алексеевой, 124
  • ул. Заринская, 12 (район теплого рынка)

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