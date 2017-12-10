СМИ назвали автомобили с пробегом, хуже всего продаваемые в России в 2017 году

Автомобильный журнал "За рулем" составил антирейтинг автомобилей, от которых сложнее всего избавиться на вторичном рынке. Список составлен на данных, собранных во второй половине 2017 года. Рассматривались автомобили не дороже 1 миллиона рублей.
По данным издания, среди лидеров плохо продаваемых авто идут Mercedes-Benz B-класса, седан Ford Fiesta, Nissan Qashqai и Škoda Yeti.
Основными факторами снижения спроса на подержанные машины составители антирейтинга называют цену, позиционирование марки, комплектацию, а также редкость и специфичность модели.
По мнению экспертов журнала, Mercedes-Benz B-класса недооценен на рынке. А вот непопулярность Nissan Qashqai и Škoda Yeti они связывают с существующим мнением об их "ненадежности".
Кроме того, в середине антирейтинга находятся Suzuki Grand Vitara и Hyundai Tucson. Их непопулярность эксперты связывают из-за часто возникающих проблем с трансмиссией.
В конце списка идут Chevrolet Cruze, Nissan Terrano, Mitsubishi L200 и Suzuki SX4. Их плохая продаваемость зависит, по мнению специалистов, от высокой цены.
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