СМИ назвали автомобили с пробегом, хуже всего продаваемые в России в 2017 году

По данным издания, среди лидеров плохо продаваемых авто идут Mercedes-Benz B-класса, седан Ford Fiesta, Nissan Qashqai и Škoda Yeti.

Основными факторами снижения спроса на подержанные машины составители антирейтинга называют цену, позиционирование марки, комплектацию, а также редкость и специфичность модели.

По мнению экспертов журнала, Mercedes-Benz B-класса недооценен на рынке. А вот непопулярность Nissan Qashqai и Škoda Yeti они связывают с существующим мнением об их "ненадежности".

Кроме того, в середине антирейтинга находятся Suzuki Grand Vitara и Hyundai Tucson. Их непопулярность эксперты связывают из-за часто возникающих проблем с трансмиссией.

В конце списка идут Chevrolet Cruze, Nissan Terrano, Mitsubishi L200 и Suzuki SX4. Их плохая продаваемость зависит, по мнению специалистов, от высокой цены.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.