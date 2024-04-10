Снегоболотоход «Петрович» продают в Сибири за 3,8 млн рублей

Вездеход именуются моделью "Петрович 354".
Болотоход — разновидность вездехода, способная передвигаться по грунтам с очень низкой несущей способностью, в частности по болотам. Отличается низким удельным давлением на грунт. Чаще всего имеют гусеничный или пневмокатковый движитель.
Однако новому владельцу повезет, и он получит два в одном. И по болотам, и по снегу.
Продавец признается, что хочет погасить ипотеку за счет продажи. А реальному покупателю обещает хороший торг.
Отмечается, что в салон может с легкостью поместиться до десяти человек.
У снегоболотохода дизельный двигатель и 100 лошадиных сил.
Ранее стало известно, что за квадроцикл продают в Сибири за 1,6 млн рублей.
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