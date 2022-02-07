Советы по подготовке автомобиля к путешествию или о чем не забыть в пути

Плохая погода, с которой можно столкнуться в дороге, требует особого внимания к состоянию автомобиля. Собираясь путешествовать на машине зимой, важно иметь автомобиль в исправном состоянии и быть готовым к любым ситуациям. Предлагаем рекомендации, которым нужно следовать, отправляясь в путешествие зимой на машине, чтобы избежать проблем, способных его испортить.

Службы быстрого вызова авто эвакуаторов. Иллюстрация предоставлена рекламодателем.

Многие из этих советов могут показаться очевидными, но некоторые их зачастую игнорируют. Тем не менее, они имеют решающее значение для безопасности водителя и пассажиров. Низкая температура влияет на функционирование автомобиля. Кроме того, во время поездки может застать буря и задержать в пути, поэтому очень важно взять с собой еду, воду и теплые вещи. А еще озаботьтесь сохранением контактов службы быстрого вызова авто эвакуаторов в том регионе, куда отправляетесь в поездку. Ведь случаи бывают разные, а интернет ловит не везде.

Что учесть при подготовке к путешествию

Крайне важно, чтобы все элементы безопасности автомобиля находились в идеальном состоянии. Нужно проверить состояние стеклоочистителей и убедиться, что они хорошо чистят, так как плохая очистка может сильно ухудшить видимость в дождливые и снежные дни.

Проверить аккумулятор

Он плохо переносит холод. Идеальный диапазон температур для него составляет от 10 до 40oC. Проверить состояние можно только с помощью специального измерителя, который определяет, сколько ампер способен обеспечить аккумулятор. Это можно сделать на СТО. Механики проведут анализ и скажут, в каком аккумулятор состоянии и нужно ли его менять.

Проверить тормоза

Дождь, холод и снег плохо влияют на автомобиль, и важно, чтобы тормоза всегда хорошо реагировали. Нужно помнить, что средний срок службы передних тормозных дисков составляет 60 тыс. км, а задних — 120 тыс. км.

Состояние шин

Колеса — точка, которая соединяет машину с дорогой. Это один из самых чувствительных элементов, о котором нужно заботиться, особенно зимой, когда погодные условия могут быть более неблагоприятными. Следует проверить их протектор и убедиться, что давление соответствует нагрузке, которую будет перевозить автомобиль.

Для этого необходимо следовать инструкциям, установленным производителем. Шина с высоким или низким давлением может привести к тому, что будет утерян контроль над автомобилем, и это может привести к аварийной ситуации.

И еще: зимой темнеет раньше, и приходится чаще использовать автомобильные фары, как и в туман, дождь. Рекомендуется всегда возить с собой в автомобиле запасные лампочки на случай, если одна из них перегорит.