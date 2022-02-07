Советы по подготовке автомобиля к путешествию или о чем не забыть в пути

Многие из этих советов могут показаться очевидными, но некоторые их зачастую игнорируют. Тем не менее, они имеют решающее значение для безопасности водителя и пассажиров. Низкая температура влияет на функционирование автомобиля. Кроме того, во время поездки может застать буря и задержать в пути, поэтому очень важно взять с собой еду, воду и теплые вещи. А еще озаботьтесь сохранением контактов службы быстрого вызова авто эвакуаторов в том регионе, куда отправляетесь в поездку. Ведь случаи бывают разные, а интернет ловит не везде.
Что учесть при подготовке к путешествию
Крайне важно, чтобы все элементы безопасности автомобиля находились в идеальном состоянии. Нужно проверить состояние стеклоочистителей и убедиться, что они хорошо чистят, так как плохая очистка может сильно ухудшить видимость в дождливые и снежные дни.
Проверить аккумулятор
Он плохо переносит холод. Идеальный диапазон температур для него составляет от 10 до 40oC. Проверить состояние можно только с помощью специального измерителя, который определяет, сколько ампер способен обеспечить аккумулятор. Это можно сделать на СТО. Механики проведут анализ и скажут, в каком аккумулятор состоянии и нужно ли его менять.
Проверить тормоза
Дождь, холод и снег плохо влияют на автомобиль, и важно, чтобы тормоза всегда хорошо реагировали. Нужно помнить, что средний срок службы передних тормозных дисков составляет 60 тыс. км, а задних — 120 тыс. км.
Состояние шин
Колеса — точка, которая соединяет машину с дорогой. Это один из самых чувствительных элементов, о котором нужно заботиться, особенно зимой, когда погодные условия могут быть более неблагоприятными. Следует проверить их протектор и убедиться, что давление соответствует нагрузке, которую будет перевозить автомобиль.
Для этого необходимо следовать инструкциям, установленным производителем. Шина с высоким или низким давлением может привести к тому, что будет утерян контроль над автомобилем, и это может привести к аварийной ситуации.
И еще: зимой темнеет раньше, и приходится чаще использовать автомобильные фары, как и в туман, дождь. Рекомендуется всегда возить с собой в автомобиле запасные лампочки на случай, если одна из них перегорит.