Мэрию Барнаула оштрафовали на 2 млн за мост в туркластере

Как следует из материалов дела, барнаульский комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи задержал оплату выполненных работ более чем на 8 месяцев. За это время набежала пеня 580 тыс. рублей.

На суде чиновники утверждали, что не могли рассчитаться, так как "стороны не достигли соглашения о порядке оплаты работ, то есть о конкретных лицах, которым должна была быть произведена оплата". Однако судья отверг этот аргумент и отметил, что в контракте ясно и понятно написано: деньги перечислять на расчетный счет компании.

Также выяснилось, что когда подрядчик в какой-то момент отстал от графика, мэрия потребовала вернуть часть аванса. С этим она обратилась в банк, который выдал "Сибмосту" гарантию. Суд назвал это недопустимым. За нарушение муниципального контракта суд выписал комитету штраф 1,054 млн рублей.

Но так как часть аванса (17 млн рублей) в виде банковской гарантии чиновники девять месяцев держали у себя, "Сибмост" отсудил у них еще 705 тыс. рублей в качестве процентов за пользование чужими деньгами.

Что делали с мостом

Мост на проспекте Ленина находился в аварийном состоянии. Осенью 2015 года его закрыли на реконструкцию. За год его разобрали и по сути собрали заново. Полос для движения стало не восемь, а шесть, но при этом в центре появилась разделительная полоса шириной 8 метров.

На мосту появились четыре схода на прогулочные зоны, устроенные прямо под ним. На тротуарной части и на бульваре (разделительной полосе) установили новые столбы освещения, а также элементы декора.

Обновленный мост открыли 13 декабря 2016 года.

Цифра

210 млн рублей — такова была сумма контракта между мэрией и "Сибмостом".

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