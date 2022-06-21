Телохранитель Роналду в хлам разбил его Bugatti за $2 млн и уехал с места ДТП

Роналду доверил Veyron Grand Sport Vitesse телохранителю, а сам в это время ехал в другом автомобиле следом.
Причина ДТП не раскрывается.
Предполагается, что Bugatti влетел в кирпичное ограждение, когда пытался проехать поворот на слишком большой скорости.
После столкновения охранник самостоятельно вышел из машины и уехал вместе с Роналду, а с полицией разбирался другой нанятый футболистом персонал, пишет Lenta.ru. Пострадавший Veyron в итоге увезли на эвакуаторе, накрыв брезентом.
Телохранитель Роналду полностью признал свою вину в ДТП. Простит ли ему футболист неаккуратное обращение с редким гиперкаром, неизвестно.
ДТП с гиперкаром стоимостью около двух миллионов долларов произошло на острове Майорка, куда Роналду прибыл с семьей.
Между тем ранее арабам мощность Bugatti Veyro показалась недостаточной.