21 июня
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Автоновости

Телохранитель Роналду в хлам разбил его Bugatti за $2 млн и уехал с места ДТП

Накануне один из телохранителей Криштиану Роналду попал в аварию на принадлежащем звезде футбола Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, сообщает The Daily Mail.

Чемодан долларов.
Чемодан долларов.
СС0

Роналду доверил Veyron Grand Sport Vitesse телохранителю, а сам в это время ехал в другом автомобиле следом.

Причина ДТП не раскрывается.

Предполагается, что Bugatti влетел в кирпичное ограждение, когда пытался проехать поворот на слишком большой скорости.

После столкновения охранник самостоятельно вышел из машины и уехал вместе с Роналду, а с полицией разбирался другой нанятый футболистом персонал, пишет Lenta.ru. Пострадавший Veyron в итоге увезли на эвакуаторе, накрыв брезентом.

Телохранитель Роналду полностью признал свою вину в ДТП. Простит ли ему футболист неаккуратное обращение с редким гиперкаром, неизвестно.

ДТП с гиперкаром стоимостью около двух миллионов долларов произошло на острове Майорка, куда Роналду прибыл с семьей.

Между тем ранее арабам мощность Bugatti Veyro показалась недостаточной.

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