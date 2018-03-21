Трупы или сознательность: почему российским водителям нужно купить светоотражающие жилеты

Этот вопрос заставил меня вспомнить историю, о которой мы писали в 2014 году. Вечер, трасса Барнаул — Рубцовск. Возле Калманки грузовик Scania сбил мужчину, который, по словам водителя, почему-то сидел посередине дороги. Навстречу ехал Nissan Teana. Иномарка остановилась на обочине, из нее вышли несколько человек и подошли к трупу.

Следом на Nissan Primera двигался молодой монтажник Антон. В темноте он увидел людей на дороге слишком поздно и не успел остановиться. Уйти от столкновения ему было некуда: слева лежал человек, справа стояла Teana. В итоге Антон сбил двух мужчин.

Результат — один погиб, второй получил тяжкий вред здоровью, а 27-летний водитель отправился в колонию почти на три года. Также суд обязал его выплатить 1,7 млн компенсации морального вреда.

Можно ли было избежать этой трагедии, если бы хотя бы один из пассажиров Teana надел светоотражающий жилет? Скорее всего, да.

А что может сделать водитель? Ехать аккуратно, не гнать? Но по трассе никто не будет ехать 60 км/ч, это очевидно. А недавно я попал в ситуацию, от которой до сих пор под впечатлением.

Дорога за старым мостом, станция Присягино. Здесь действует ограничение скорости 50 км/ч, стоит камера ГИБДД и даже пешеходный переход освещен (возможно, даже освящен — как знать). Я еду тихо, не уставший, весь внимание. Стекло — чистое. В общем, все факторы безопасности. Но переходящую дорогу женщину замечаю в последний момент. Чтобы не сбить ее, пришлось тормозить и даже немного выехать на встречную. Человека в черной куртке ночью плохо видно даже на освещенном переходе!

Поэтому жилеты всем — пешеходам, водителям, перебегающим дорогу лосям! Или хотя бы одежду со светоотражающими элементами. Эксперименты показывают: в сигнальной одежде человек виден с расстояния 150–200 метров, в обычной — всего 25–50.

Кстати, пешеходов обязали "светиться" еще в 2015 году и даже установили штраф — 500 рублей. Почему законодатель не прописал санкции для автомобилистов — непонятно. Вот так хорошую в принципе идею безалаберно "сливают". Я же убежден, что жилет обязательно должен пополнить священный набор "аптечка, знак, огнетушитель".

Хотя даже штрафами вряд ли можно заставить всех водителей и пешеходов сиять в ночи. Это понимают и власти: депутат Госдумы Лысаков предложил обязать производителей одежды обязательно размещать светоотражающие элементы на своей продукции.

Едва ли до этого дойдет. Так что единственный реальный инструмент — наша сознательность. К чему всех и призываю. Ведь, как говорится, светоотражающий жилет — лучше для водилы нет.

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